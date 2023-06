Relegation jetzt live: Schafft Unterhaching gegen Cottbus den Aufstieg in die 3. Liga?

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Unterhachings Trainer Sandro Wagner absolviert am Sonntag sein letztes Spiel als Trainer der Spielvereinigung. © Robert Michael/dpa

Das erste Tor ist gefallen: Die Spielvereinigung Unterhaching kämpft aktuell gegen Cottbus um den Einzug in Liga 3. Wie das Spiel läuft, wer es im TV überträgt...

Update Sonntag, 11. Juni, 13.24 Uhr:

Toooooooooooooooor für Haching! 1:0 durch Fetsch!! Sandro Wagner schmeißt vor Freude sein Kappie in die Luft...

Mit sieben Minuten Verspätung war die Partie im Hachinger Sportpark angepfiffen worden. Nach 18 Minuten steht es jetzt 1:0. Ein Ergebnis, mit dem Haching den Aufstieg perfekt machen würde.

Die größte Chance hatte zuvor Energie Cottbus nach 14 Minuten mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Zur Erinnerung: Für eine Verlängerung braucht Cottbus nun zwei Tore.

Sobald sich etwas Wichtiges tut, werden wir Sie hier auf dem Laufenden halten.

ERSTMELDUNG:

München / Unterhaching: Die SpVgg Unterhaching kann am Sonntag, 11. Juni, den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga perfekt machen. Nach dem 2:1 im Playoff-Hinspiel reicht dem Team von Trainer Sandro Wagner gegen Energie Cottbus dafür schon ein Unentschieden.

Unterhaching gegen Cottbus: BR überträgt das Spiel im Free-TV

Spielbeginn ist um 13 Uhr. Für Ex-Profi Wagner ist es gleichzeitig seine Abschiedsvorstellung von der Spielvereinigung. Der 35-Jährige hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er den Meister der Regionalliga Bayern am Saisonende verlassen wird. Wohin es Wagner als Trainer zieht, ist noch unklar.

+++ FC Bayern München bestätigt Neuzugang vom BVB +++

Zu sehen ist das Spiel dann nicht nur beim Bezahl-Streaming-Anbieter MagentaTV, sondern auch kostenlos im Free-TV im BR. Die Übertragung ist ab 13 Uhr angesetzt.

Die Spielvereinigung Unterhaching: Unvergessener Meistermacher

Daumen drücken dürften am Sonntag auch viele Bayern-Fans - nicht nur, weil Wagner auch schon für den FCB aufgelaufen ist. Vielmehr leistete die Spielvereinigung Unterhaching am 20. Mai 2000 unvergessliche Nachbarschaftshilfe: Als absoluter Außenseiter schlugen sie am letzten Spieltag den schon sicher geglaubten Meister Leverkusen – und der FC Bayern durfte stattdessen am Ende der Saison die Meisterschale in die Höhe strecken.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.