Rentner-Ehepaar in München tot ‒ Polizei findet Schusswaffe in Wohnung und ermittelt wegen Tötungsdelikt

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die Polizei München ermittelt wegen eines Tötungsdelikts, nachdem sie einen Mann tot in seiner Wohnung fanden. Seine Frau starb im Krankenhaus.

München / Forstenried ‒ Ein Rentnerin liegt blutend auf der Terrasse ihrer Wohnung in München. Als Nachbar den Notruf 110 alarmieren, finden die Beamten ihren Ehemann leblos in einem Sessel vor - er hält noch eine Schusswaffe in der Hand.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Tötungsdeliktes aufgenommen.

Polizei München ermittelt wegen Tötungsdelikt: Lebloser Rentner mit Schusswaffe in Wohnung aufgefunden - Frau stirbt im Krankenhaus

Anwohner bemerkten die verletzte 78-jährige Frau am Mittwoch, gegen 02.45 Uhr, und stellten laut Polizei zudem fest, dass die Tür der Terrasse offenstand.

Die Polizei fand die Rentnerin schließlich mit einer blutenden Kopfwunde und schwach atmend vor der Wohnung in Forstenried vor.

Im Innenraum fanden die Beamten den toten 88-jährige Ehemann. „Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und hielt noch eine Schusswaffe in der Hand,“ heißt es im Polizeibericht.

Die 78-Jährige wurde noch unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie kurz darauf verstarb.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache hat das Kommissariat 11 übernommen. Erkenntnisse oder Hinweise auf eine Einwirkung durch andere Personen gibt es laut Polizei aktuell nicht.

Hallo München berichtet in der Regel nicht von Suizid-Fällen, da diese Nachahmer animieren könnten. Sollte eine Person in ihrem Umfeld oder Sie selbst sich in einer seelischen Notlage befinden, bitte nutzen Sie entsprechende Hilfsangebote. Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim „Krisendienst Psychiatrie“. Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.