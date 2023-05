Randalierer geht in München mit Glas auf Frau los ‒ Restaurant-Mitarbeiter schlägt ihn bewusstlos

Von: Jonas Hönle

Teilen

Als eine Randalierer in einem Restaurant in München mit einem Glas auf eine Angestellte losgeht, schlägt ihn ein Mitarbeiter bewusstlos. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Ein Randalierer kehrte trotz Hausverbot in ein Restaurant am Marienplatz zurück und wollte eine Angestellte mit einem Glas angreifen. Ein Mitarbeiter schritt ein.

München /Altstadt ‒ In einem Restaurant am Marienplatz in München randalierte ein Mann und wurde mit einem Hausverbot belegt. Als der 34-jährige später dennoch zurück kommt und mit einem Glas auf eine Frau los geht, schlägt ihn ein Mitarbeiter bewusstlos.

Restaurant-Mitarbeiter in München schlägt Randalierer bewusstlos

Der Randalierer beleidigte am Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen Angestellte eines Restaurants am Marienplatz und beschädigte unter anderem eine Tür, berichtet die Polizei. Als ein Mitarbeiter ihn des Lokals verwies und aus dem Betrieb schob, trat der 34-Jährige nach ihm und verletzte ihn leicht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kehrte der Randalierer kurze Zeit später wieder zurück und beleidigte die Angestellten erneut. Nach einem weiteren Verweis aus dem Restaurant griff der Mann in Außenbereich nach einem Glas und wollte damit eine Angestellte schlagen.

Mann geht mit Glas auf Angestellte los - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung am Marienplatz

Um den Angriff zu unterbinden, schlug ein Mitarbeiter dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Der Randalierer stürzte daraufhin zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der 34-Jährige wurde wegen der Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der Beleidigung und dem Hausfriedensbruch angezeigt. Der Mitarbeiter des Restaurants wurde wegen der Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei München ermittelt gegen eine Randalierer, der mit einem Holzstock bewaffnet durch die Innenstadt zog, wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und diverser weiterer Delikte.

