Feuerwehr München rückt zur Rettung junger Füchse aus ‒ Arbeiter entdecken junge Tiere in Baustellen-Schacht

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr rettete junge Füchse aus einem Baustellen-Schacht in München. © Berufsfeuerwehr München

In einem Rohbau in München hörten Arbeiter das Fiepen und Wimmern junger Füchse. Die Feuerwehr rückte zur Rettung der Tiere auf die Baustelle aus.

München ‒ Die Feuerwehr in München hat zwei junge Füchse aus einem Lichtschacht gerettet. Arbeiter auf einer Baustelle hörten zuvor ein Fiepen und Wimmern und entdeckten die Tiere in ihrer misslichen Lage.

Rettung junger Füchse aus Schacht in München - Feuerwehr rückt zu Baustelle aus

Die Jungfüchse befanden sich in eine Schacht eines im Rohbau befindlichen Gebäudes an der Hagenauerstraße in Solln.

Die alarmierte Feuerwehr begab sich zur Rettung der Füchse mit einer Tierfangbox in den Keller, öffneten ein dortiges Fenster und nahmen die Tiere vorsichtig aus dem Schacht.

Das Tierheim in Riem nahm die Füchse zur Untersuchung auf. Nachdem sich dort etwa drei Tage in Quarantäne verbracht haben, sollen sie anschließend zu den bereits vorhandenen Füchsen eingegliedert werden.

Die jungen Tiere müssen nun drei Tage in Quarantäne. © Berufsfeuerwehr München

