Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland ‒ Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Dienstag. Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Dienstag weiter gesunken. Meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) gestern noch einen Wert von 707,9, liegt dieser aktuell bei 638,7. Vor einer Woche hatte er noch 1497,4 betragen.

Auch in Bayern sinkt die Corona-Inzidenz seit Tagen. Aktuell liegt der Wert bei 782,1 (Vortag: 821,6; Vorwoche: 1096,8).

Die höchsten Zahlen im Freistaat wiesen die Landkreise Schongau und Miesbach mit 1457,8 und 1317,3 auf. Aktuell werden für 11 der insgesamt 96 bayerischen Landkreise und kreisfreie Städte Inzidenzen über 1000 gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 52.

Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Wochenende und Feiertagen keine Zahlen an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern zum Start in die neue Woche erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken - Die Zahlen in München und Bayern am Dienstag

In den Klinken ist die Belastung unterdessen weiter hoch. In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 51 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 12,44 Prozent der Intensivbetten.

Das LGL meldet am Dienstag eine aktuelle 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 17,7 für Bayern (Vortag: 19,4).

Auf den Intensivstationen im Freistaat liegen aktuell 320 Covid-Patienten (10,85 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung. Von insgesamt 2949 verfügbaren Intensivbetten sind noch 347 nicht belegt. In München sind noch 30 Betten frei.

Laut bundesweitem Intensivregister meldeten am Montag 90 bayerische Intensivstationen eingeschränkten Betrieb. Das sind so viele wie seit der schweren Welle vor knapp einem Jahr nicht mehr. Regulären Betrieb meldeten nur noch 46 Intensivstationen. Hier können aber auch Personalengpässe durch erkrankte Mitarbeiter eine Rolle spielen.

Die Corona-Zahlen in Deutschland am Dienstag - Inzidenz, Covid-Patienten, Neuinfektionen und Todesfälle

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Dienstag wieder leicht gestiegen. Aktuell meldet das RKI einen Wert von 687,5. Zum Vergleich: Am Vortag lag diese noch bei 680,9, vor einer Woche 787,5 und vor einem Monat 248,2.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 150 052 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 172 536) und 209 neue Todesfälle (Vorwoche: 185) innerhalb eines Tages.

Experten gehen jedoch seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Bundesweit werden (Stand: 09.05 Uhr) 1777 Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken behandelt. Von insgesamt 20 381 betreibbaren Intensivbetten in Deutschland sind aktuell 17 754 belegt.

