Roller-Diebstahl in München: Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein ‒ Flucht vor Polizei

Von: Jonas Hönle

Ein Mann stieg vor einer Polizei-Kontrollen vom Roller und ließ ihn auf der Straße liegen. (Symbolbild) © Brian Lawless/dpa

Vor einer Kontrolle ergriff der Fahrer die Flucht und ließ den Roller mitten auf der Straße stehen. Die Polizei München ermittelt wegen Diebstahls.

München / Feldmoching ‒ Nach dem Diebstahls eines Rollers nahm die Polizei München einen 23-Jährigen fest. Eine Streife wollte den Mann einer Kontrolle unterziehen, doch er ergriff die Flucht.

Diebstahl unter Drogen und ohne Führerschein - Verdächtiger lässt Roller auf der Straße in München liegen

Der Fahrer ließ den Roller am Mittwochabend mitten auf der Straße in Feldmoching liegen und flüchtete in einen Hinterhof, berichtet die Polizei. Dort griffen ihn die Beamten auf und kontrollierten ihn.

Da die Verkleidung des Rollers vorne abgerissen und das Fahrzeug kurzgeschlossen war, ging die Streife von einem Eigentumsdelikt aus. Später stellte sich heraus, dass der Roller wenige Tage zuvor dem Eigentümer gestohlen wurde.

Für den Verdächtigen kommt erschwerend hinzu, dass er unter dem Einfluss von Drogen fuhr und für den Roller nicht den benötigten Führerschein hatte

Das Münchner Kommissariat für Kfz-Diebstahl hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

