Beim Rolling Loud fliegen Flaschen und Steine ‒ Ordner und Besucher bei Rap-Festival in München verletzt

Jonas Hönle

Bei dem großen Rap-Festival Rolling Loud Germany in München kam es am Wochenende zu Ausschreitungen und zu Verletzten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wegen Ausschreitungen mit Flaschen und Steinen beim Rap-Festival mussten auch einzelne Konzerte des Rolling Loud Germany in der Messe München ausfallen.

München ‒ Das Rap-Festival Rolling Loud Germany sollte am Wochenende Zehntausende Hip-Hop-Fans in München begeistern, doch es kam zu Problemen. Auf dem Gelände der Messe in Riem flogen Flaschen und Steine, auch Menschen wurden verletzt. Einzelne Konzerte musste sogar abgesagt werden.

Rolling Loud in München - Beim Rap-Festival fliegen Flaschen und Steine

Rund 60.000 Besucher feierten von Freitag bis Sonntag internationale Künstler wie Travis Scott, Kendrick Lamar und Wizkid, teilte der Veranstalter mit.

Allerdings kam es auch zu Ausschreitungen und Verletzten. Ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums berichtete laut dpa am Sonntag, dass die Stimmung beim Publikum „bemerkenswert aggressiv“ gewesen sei.

In den Abendstunden des ersten Festivaltages wurde eine Überlastung der beiden Besucherbereiche festgestellt, einzelne Fans verletzten sich durch Stürze.

Die Polizei forderte daraufhin den Veranstalter auf, die Ordner zu verstärken. Später warfen Festival-Besucher Flaschen und Steine auf die Security, wobei neun Personen verletzt wurden, berichtet die Polizei.

Besucher und Ordner beim Rolling Loud Germany auf der Messe München verletzt

Laut Polizei zog ein Sicherheitsunternehmen wegen der Vorfälle auf dem Gelände an der Münchner Messe seine 65 Ordner ab. Es seien aber mehrere Sicherheitsunternehmen vor Ort gewesen, die fehlenden Ordner seien dann von dem Veranstalter auch aufgefüllt worden. Die Polizei hatte wegen der Vorfälle die Zahl der eingesetzten Beamten am Samstag von etwa 300 auf 400 erhöht.

Aufgrund der entstandenen Sicherheitslücke sowie der aggressiven Grundstimmung entschieden der Veranstalter, in enger Abstimmung mit dem Veranstaltungs- und Versammmlungsbüro der Stadt München, der Feuerwehr und der Polizei gegen 20:50 Uhr, den Konzertbetrieb auf der Bühne 2 vorzeitig zu beenden.

Konzerte bei Rap-Festival in München wegen Ausschreitungen abgesagt

Auch am Samstag gelang es immer wieder Personen unkontrolliert in bereits gesperrte Bereiche zu kommen, was zu einer erneuten Überfüllung vor der Bühnen sorgte. Vereinzelt kam es hier zu Panikattacken und Quetschverletzungen bei Besuchern.

Daher unterstützte die Polizei den Ordnungsdienst im Bühnenbereich. Nach einer kurzen sicherheitsbedingten Konzert-Unterbrechung kam es zu Stein- und Flaschenwürfen gegen die eingesetzten Beamten. Aufgrund der Sicherheitsausrüstung wurden diese jedoch nicht verletzt.

Nach Angaben des Polizeisprechers wurde die Stimmung dann ab Samstagabend ruhiger. Am Sonntag seien die Konzerte wie geplant weitergelaufen.

Auf die Probleme sei damit reagiert worden, dass in die Menschenmenge zusätzliche sogenannte Wellenbrecher eingebaut worden seien. Mit diesen Gittern werden bei Großveranstaltungen die Besucher voneinander getrennt und in Gruppen separiert. Zudem sind laut Polizei Matten auf den Boden gelegt worden, damit Konzertbesucher keine Kieselsteine mehr zum Werfen aufheben können.

Veranstalter äußert sich zum Rap-Festival Rolling Loud Germany in München

„Während die Veranstaltung weitestgehend reibungslos verlief, lösten einzelne aggressive Besucher unprovoziert Zwischenfälle aus. Teilnehmer drängten grundlos in vordere Wellenbrecherbereiche, obwohl hierfür überhaupt kein Anlass bestand. Allen Teilnehmern bot sich nämlich hervorragende Sicht auf das Bühnengeschehen, Ton-, Licht- und Videoanlagen zählten zu den modernsten ihrer Art weltweit,“ heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Andre Lieberberg von Live Nation erklärt in der Stellungnahme: „Beim Festival haben wir so unmittelbar und professionell wie möglich auf die Probleme reagiert. Unser Bemühen galt stets der Beachtung aller behördlichen Anforderungen und hierzu standen wir im permanenten Austausch mit Polizei, Feuerwehr und dem KVR.“

Die Anzahl der Einsätze der Sanitäter für ein Festival dieser Größe sei im normalen Rahmen gelegen. Bis Sonntagnachmittag hätten die Johanniter ca. 800 Einsätze registriert, darunter 27 Transporte. Bei den meisten Einsätzen habe es sich um kleine Verletzungen, wie zum Bespiel Schnitt- und Schürfwunden gehandelt. Laut Veranstalter habe die Einsatzleitung der Johanniter die Anzahl der Einsätze als durchaus „vergleichbar mit ähnlichen Großveranstaltungen“ bezeichnet.

Letztendlich sei das Rap-Festival ein herausragendes Ereignis gewesen und man freue sich, im nächsten Jahr zurückzukommen.

Das Festival Rolling Loud fand zum ersten Mal in Deutschland statt. Seinen Start hatte das Festival im US-Bundesstaat Florida, später entwickelten sich dann weltweit Ableger, die Veranstalter sprechen vom größten Rap-Festival der Welt.

