Rolltreppen-Unfall in München: Junge klemmt sich Hand in Geschäft ein ‒ und zieht sich schwere Verletzungen zu

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr rettete einen Jungen in München, der mit der Hand in einer Rolltreppe klemmte. © Berufsfeuerwehr München

In einem Geschäft in München klemmte sich ein Jungen (5) bei einem Unfall die Hand in einer Rolltreppe ein und zog sich schwere Verletzungen zu.

München / Altstadt ‒ Ein Kind in München hat sich bei einem Unfall die Hand in einer Rolltreppe eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr rückte aus, um den Jungen zu befreien.

Unfall in Geschäft in München - Junge klemmt sich Hand in Rolltreppe ein

Der Fünfjährige befand sich am Montagnachmittag mit seiner Familie in einem Modegeschäft an der Neuhauserstraße, als es zu dem Unfall kam. Laut Feuerwehr geriet seine Hand zwischen eine Fahrstufe und die Seitenverkleidung der Rolltreppe.

Das Sicherheitspersonal des Geschäfts bemerkte den Unfall und eilte umgehend zu Hilfe. Ein Mitarbeiter stützte den Jungen und versuchte ihn weitestgehend zu beruhigen. Sein Kollege betätigte den Notausschalter der Fahrtreppe und alarmierte den Notruf 112.

Feuerwehr rückt zum Einsatz aus - Bub mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Durch gezieltes Setzen von Keilen und mittels des sogenannten Nageleisens, einem kleineren Brechwerkzeug, konnten die ausgerückten Einsatzkräfte die Rolltreppen-Stufe kurz darauf so weit verschieben, dass die Hand des Kindes innerhalb von zwei Minuten befreit war.

Nach kurzer Erstversorgung der schwer verletzten Hand durch den Rettungsdienst wurde das Kind in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik transportiert.

Warum sich die Hand einklemmen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun.

