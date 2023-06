Transfer-Updates beim FC Bayern München: Lucas Hernández wohl weg ‒ Kommt Frenkie de Jong?

Von: Benedikt Strobach

Laut spanischen Medienberichten beschäftigt sich der FC Bayern München mit dem niederländischen Nationalspieler Frenkie de Jong (im blau-roten Trikot) vom FC Barcelona. © dpa/Peter Kneffel

Beim FC Bayern München steht im Sommer ein Umbruch an. Dadurch gibt es viele Transfer-Gerüchte. Lucas Hernández ist wohl weg. Kommt Frenkie de Jong?

München ‒ Nach einer Meisterschaft in letzter Sekunde, dem Verfehlen der Ziele in DFB-Pokal und Champions League sowie einer allgemeinen Saison zum Vergessen steht beim FC Bayern München im Sommer ein Umbruch an. Dass nun bezüglich potenzieller Transfers die Gerüchteküche brodelt, erscheint da nur logisch. Nun kommt ein neuer Name in den Topf: Wie spanische Medien berichten, soll sich der Club von der Säbener Straße mit Frenkie de Jong vom FC Barcelona beschäftigen.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Hernández wohl weg ‒ Kommt Frenkie de Jong vom FC Barcelona?

Unter anderem vermeldete die Mundo Deportivo am Wochenende das Bayern-Interesse an dem niederländischen Nationalspieler. Die Zeitung ist in der Regel bei Barça-Themen gut informiert.

Der 26-Jährige hat bei seinem Arbeitgeber massiv Konkurrenz auf seiner angestammten Position im Mittelfeld. Die beiden Jungstars Pedri und Gavi laufen auf dieser ebenfalls auf. Hinzu kommt nun der Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Ilkay Gündogan von Manchester City. Das ermöglicht neue Spekulationen um de Jong ‒ auch in Zusammenhang mit dem FC Bayern.

Bei Trainer Thomas Tuchel soll weiterhin ein starker Sechser auf der Wunschliste für die kommende Saison stehen. Darum sollen die Münchner auch den Niederländer beobachten. De Jong hat bei Barça einen hochdotierten und noch langfristigen Vertrag bis 2026. Zudem kennt er die Münchner bereits: In der vergangenen Champions League Spielzeit verlor er mit Barcelona zweimal in der Gruppenphase (0:2 in München, 0:3 in Barcelona) gegen den FC Bayern.

Bewegung kommt derweil offensichtlich in die Personalie Lucas Hernández. Die Führung von Paris Saint-German (PSG) soll guter Dinge sein, den französischen Nationalspieler, der mit 80 Millionen Euro Ablöse Rekordtransfer des FC Bayern ist, aus München nach Frankreich holen zu können. Die Sportzeitung L‘Équipe berichtete von produktiven Gesprächen und nennt eine mögliche Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro. Als Bayern-Forderung wurden zuletzt meist 50 Millionen Euro genannt.

Auch der im europäischen Spitzenfußball top-informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano meldete heute, dass sich PSG mit dem Spieler bereits mündlich geeinigt habe. Die Pariser hoffen, dass die Gespräche mit dem FC Bayern weiter voranschreiten. Wie Romano berichtet, seien die Instruktionen der Chef-Etage beim FC Bayern klar: Vertrag verlängern oder jetzt gehen.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Guerreiro und Laimer bereits da, Gespräche mit Neapels Kim auf Zielgeraden

Derweil spricht nicht alles für eine Verpflichtung de Jongs. Die Bayern haben in den jeweils ablösefreien Defensivspielern Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund und Konrad Laimer von RB Leipzig schon zwei Profis verpflichtet, die im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden können. Außerdem hat wohl die Verpflichtung eines Mittelstürmers von Top-Format weiterhin Priorität für die Entscheider um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Indes befinden sich die Gespräche zwischen Neapels Innenverteidiger Min-jae Kim und dem FC Bayern wohl auf der Zielgeraden. Transferexperte Romano betont dazu, dass der Südkoreaner wohl bereit sei, einen Fünf-Jahres-Vertrag bei den Münchnern zu unterschreiben. Am 1. Juli soll in Kims Vertrag eine Ausstiegsklausel aktiv werden, über die der FC Bayern den Verteidiger dann kaufen könne. Noch ist nicht alles fix. Sollte aber kein besser bezahltes Angebot kommen, werde der Südkoreaner nach München wechseln, kündigt Romano an.

