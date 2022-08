Von Beatsteaks bis Alphaville: „The Roofs“-Festival während den European Championships 2022 in München

Von: Jonas Hönle

Teilen

Musik, Kunst und Mitmach-Aktionen. Bei dem kostenfreien Festival „The Roofs“ zu den European Championships 2022 in München ist einiges geboten. Die Infos...

In München finden vom 11. bis 21. August die European Championships 2022 statt. In diesem Rahmen startet auch das begleitende Festival „The Roofs“ - und das bei freiem Eintritt.

Dabei treten Acts wie Ry X, Münchener Freiheit, Alphaville, Bukahara, Meute oder die Beatsteaks auf den Bühne im Olympiapark auf. Das Musik-Programm des „Roof“-Festival im Überblick.

Aber auch an weiteren Standorten wie am Königsplatz oder der Olympia-Regattaanlage wird jede Menge Kunst, Kultur und Aktionen zum Mitmachen geboten.

Das Festival ist in elf einzelne Erlebniswelten - die sogenannten „Roofs“ - unterteilt.

Dort sollen unter anderem die neun verschiedenen Sportarten der European Championships (alle Infos im Überblick) erlebbar gemacht werden. Wer will kann aber auch nur ein kühles Getränk in einem der Biergärten oder die ausgestellte Kunst sowie die Musik-Auftritte genießen.

Auf dem Olympiaberg gibt es in Münchens höchsten Biergarten u.a. Weißwurst-Frühstück am Morgen und Kabarett am Abend - mit Blick auf die Mountainbike- und BMX Freestyle-Wettkämpfe.

Bei der Plattform für Kunst - u.a. mit schwimmenden Container-Ateliers im Olympiasee - sind mehrere Kollektive live zu erleben. So gestalten Künstler des Kunstlabor 2 über die Festivaltage hinweg ein spannendes Kunstwerk an der sechs Meter hohen Giant Wall.

Als Partner der European Championships begrüßt der Autobauer die Besucher in der BMW Welt in der Lounge auf der Terrasse.

An der Regattaanlage in Oberschleißheim können sich Besucher jeweils vom 11. - 14. und 18. - 21. August beim Outdoor-Festival auch selbst ins Kanu oder Ruderboot setzen.

Drum & Herum am Odeonsplatz und im Münchner Umland

Auch an den Wettkampfstrecken am Odeonsplatz, in Fürstenfeldbruck und in Landsberg am Lech wird bei ein abwechslungsreichen Rahmenprogramm gefeiert.

Alle weiteren Infos, Highlights und Termine.