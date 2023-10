Startschuss für Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus ‒ Neues Pflegeheim in Lochham als bundesweites Leuchtturmprojekt

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Setzen den Spatenstich fürs neue Pflegeheim (re.): Geschäftsführerin Maria Lehr (v.li.), Landrat Christoph Göbel, Bürgermeister Peter Köstler, Geschäftsführer Hartmut Joithe, Leiter Jürgen Troll und Architekt Bertold Ziersch. © Romy Ebert-Adeikis

Spatenstich für das neue Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus: Bis Ende 2025 soll das Pflegeheim in Lochham stehen. Was das Haus so besonders macht...

München / Lochham ‒ Über sieben Jahre – genau 2839 Tage – hat es gedauert, dass aus einem „Zukunftskonzept“ jetzt Realität wird.

Das haben die Geschäftsführer des Rudolf-und-Maria-Gunst-Hauses (RMG) in Lochham, Maria Lehr und Hartmut Joithe, zum Spatenstich ihres neuen Pflegeheims ausgerechnet. „Es war ein langer und beschwerlicher Weg“, erinnerte sich Joithe vor den geladenen Gästen und Heimbewohnern. „Aber dass, was wir hier jetzt machen, ist etwas ganz Besonderes.“

Neues Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus - Pflegeheim in Lochham als Leuchtturmprojekt

Einen ähnlichen Tenor schlug Bürgermeister Peter Köstler an. Der Neubau des RMG sei mit einem Gesamtvolumen von 65 Millionen Euro nicht nur „eines der größten und wichtigsten Hochbauprojekte Gräfelfings der vergangenen Jahre“, sondern auch ein bundesweites Leuchtturmprojekt.

„Ich muss zugegeben, dieses Zukunftskonzept hat sich für mich am Anfang sehr visionär angehört“, sagte Köstler. Mit dem Umbau zu einem „Pflegeheim der fünften Generation“ wolle man aber nun eine neue Ära einläuten.

Neues Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus (RMG) in Lochham wird gebaut. © Romy Ebert-Adeikis

Was genau das Haus so besonders macht, erläuterte Architekt Bertold Ziersch: „Es wird von intensiver Pflege bis hin zu ganz normalem Wohnen reichen – und das mitten im Ort.“ So wird nach Fertigstellung des Pflegeheims mit 96 Plätzen an der Friedensstraße das bisherige RMG abgerissen. Dort entstehen dann ein Gebäude für „Betreutes Wohnen“ und ein gemeinsamer Multifunktions-Pavillion.



Von intensiver Pflege bis hin zu ganz normalem Wohnen ‒ auch Multifunktions-Pavillion

„In diesem können Vorträge, Andachten, aber auch ein Tagescafé Platz finden“, erklärte Ziersch. Im letzten Bauabschnitt werden entlang der Lindenstraße Familienwohnungen für Mitarbeiter geschaffen. „Alle Gebäude sind unterirdisch miteinander verbunden: mit einer Tiefgarage und der Haustechnik.“

Die setzt mit einer Grundwasser-Wärmepumpe und Solarmodulen auf dem Dach ganz auf Nachhaltigkeit. Zudem gibt es eine gemeinsame Versorgungsküche.



Ende 2025 soll zumindest der erste Bauabschnitt – das 21,5 Millionen Euro teure Pflegeheim – stehen. „Das ist sportlich, aber ich bin zuversichtlich“, sagt Architekt Ziersch gegenüber Hallo. So werde bereits die Baustelle eingerichtet. „Ziel ist, die Baugrube heuer noch auszuheben, damit wir im Frühjahr direkt mit dem Rohbau starten.“

Einrichtungsleiter Jürgen Troll warb bei den Nachbarn des RMG für Verständnis und Geduld. „Wir versuchen, mit den Lärmbelastung größtmöglich zu minimieren. Aber eine Baustelle bleibt nun einmal eine Baustelle und damit laut“.

Geschichte des RMG-Hauses Das Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus wurde in den 80er-Jahren erbaut. Benannt ist es nach dem ehemaligen Gräfelfinger „Bürgermeister-Ehepaar“ Gunst, das der Gemeinde ein beträchtliches Vermögen zur Errichtung eines Altenheims vermacht hatte. Seit 2016 betreibt Gräfelfing die Einrichtung im Rahmen einer gemeinnützigen GmbH selbst.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.