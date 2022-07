S-Bahn München: Massive Ausfälle bei der S8 zum Flughafen in den kommenden Monaten

Teilen

Die S-Bahn München fährt nicht zum Flughafen. © picture alliance / dpa

Die Deutsche Bahn arbeitet an Oberleitung, Gleisen und Weichen - Wechselnde Fahrplanänderungen auf der S8 zum Flughafen bis Anfang nächsten Jahres.

München - Wie die Deutsche Bahn berichtet, wird auf der Strecke zwischen Johanneskirchen und Daglfing noch bis Anfang des nächsten Jahres, hauptsächlich nachts und an den Wochenenden, an den Oberleitungen gearbeitet. Daher kommt es auf dem östlichen Abschnitt der S8 zum Flughafen zu monatlich wechselnden Fahrplanänderungen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Fahrplanänderungen auf der S8: Ausfälle und längere Fahrzeiten bis Anfang 2023

Im Juli und August verkehrt die S8 in verschiedenen Zeiträumen, zum Beispiel an den kommenden drei Wochenenden, zwischen Ostbahnhof und Flughafen nur alle 40 Minuten. Außerdem kann sich die Fahrzeit an wenigen Tagen um bis zu 20 Minuten verlängern.

Im September fahren an den Wochenenden bis einschließlich 17. September jeweils von Freitagabend bis Montagfrüh keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Ismaning, wobei Schienenersatzverkehr eingerichtet wird. Zusätzlich fahren die S-Bahnen in einigen Nächten nur im40-Minuten-Takt mi Fahrzeitverlängerungen.

Im Oktober wird die S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen in mehreren Nächten unter der Woche durch Busse ersetzt. An einzelnen Tagen fährt sie zudem nur alle 40 Minuten mit Fahrzeitverlängerung.

Im November besteht an mehreren Wochenenden sowie in mehreren Nächten unter der Woche Schienenersatzverkehr zwischen Johanneskirchen/Ismaning und Ostbahnhof. Die S8 fährt zudem an mehreren Tagen und Nächten nur alle 40 Minuten. Auch hier müssen Fahrgäste mit Fahrzeitverlängerungen rechnen.

Im Dezember fährt die S8 an mehreren Tagen und in mehreren Nächten ebenfalls nur im 40-Minuten-Takt. Vereinzelt besteht Schienenersatzverkehr.

Reisende von und zum Flughafen können alternativ die S1 nutzen, die durch die Bauarbeiten auf der S8 mit zusätzlichen Zugteilen verstärkt werden. Außerdem werden an Tagen mit 40-Minuten-Takt zur Entlastung teilweise zusätzliche Busse für die S8 eingesetzt. Fahrgäste sollen sich während der Bauphase vor Fahrtantritt online informieren. Die Details zu den Fahrplanänderungen sind jeweils rechtzeitig vor den verschiedenen Bauphasen auch unter https://www.s-bahn-muenchen.de/fahren/baustellen abrufbar.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.