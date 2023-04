Erstes großes Schach-Turnier in München ‒ es winken 30.000 Euro Preisgeld

Von: Jonas Hönle

Teilen

Das erste große Schach-Turnier in München findet in den Pfingstferien statt. (Symbolbild) © Andreas Gora/dpa

Oberbürgermeister Dieter Reiter übernimmt die Schirmherrschaft des ersten Münchner Schach-Festivals. Wann das Turnier stattfindet und wer mitmachen kann...

München ‒ Schach ist das „Spiel der Könige“ und weltweit sehr beliebt, doch in München gab es bisher keine größeren Turniere - das soll sich nun ändern.

In den Pfingstferien veranstaltet der Schachfreunde München e.V. das erste Schach-Festival in der Landeshauptstadt unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit Preisgeldern in Höhe von 30.000 Euro.

Großes Schach-Turnier in München mit 30.000 Euro Preisgeld

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass Oberbürgermeister Herr Reiter uns diese Ehre erweist“, freut sich Richard Holzberger (45), der das Schachfestival zusammen mit Soham Das (20) hauptverantwortlich organisiert.

„Wir hoffen, dass wir mit dem Turnier den Münchnern das ‚Königliche Spiel‘ näher bringen können, dass sie die Spannung und Faszination der Spiele erleben, sei es als Zuschauer vor Ort oder online. Denn natürlich werden die Partien über Twitch von uns gestreamt und kommentiert“, so Soham, selbst Schachspieler mit dem Titel Internationaler Meister.

OB Reiter übernimmt Schirmherrschaft über das 1. Münchner Schach-Festival

Bisher haben sich zahlreiche internationale Großmeister und Top-Spieler aus Deutschland, wie Niclas Huschenbeth, für das Ereignis vom 25. Mai bis 7. Juni angemeldet, teilen die Veranstalter mit. Für Kinder und Jugendliche findet zusätzlich ein eigenes Turnier statt.

Schachinteressierte können sich für die Teilnahme unter www.schachfestival-muenchen.de informieren und auch anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro, Jugendliche und Senioren zahlen 60 Euro.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.