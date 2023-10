Schäden an Brücke über den Mittleren Ring entdeckt ‒ Stadt München sperrt Verkehr für Fußgänger und Radler

Von: Jonas Hönle

Die Stadt München sperrt die Brücke Schenkendorfstraße über den Mittleren Ring für Fußgänger und Radler. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Stadt München sperrt eine Brücke über den Mittleren Ring für Fußgänger und Radler, da bei einer Untersuchung Schäden entdeckt wurden.

München / Schwabing ‒ Es war eine Routine-Untersuchung an der Brücke Schenkendorfstraße über den Mittleren Ring, doch dabei wurden Schäden am Tragseil der Konstriktion entdeckt. Die Stadt sperrte diese daraufhin am Mittwoch für Fußgänger und Radler.

Schaden an Brücke Schenkendorfstraße über Mittleren Ring - Verkehr für Fußgänger und Radler gesperrt

Die Geh- und Radwegbrücke wird nun von Sachverständigen untersucht, teilt die Stadt München mit. Die Standsicherheit der Brücke sei aktuell nicht gefährdet.

Das Baureferat werde auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse die Instandsetzungsmaßnahmen durchführen und die Brücke dann baldmöglichst wieder für den Verkehr über den Mittleren Ring freigeben.

