Schießerei in München gemeldet: Polizei trifft Mann mit Schussverletzung in Milbertshofen ‒ doch der schweigt

Von: Jonas Hönle

Wegen einer gemeldeten Schießerei ist die Polizei München nach Milbertshofen ausgerückt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei München rückte wegen gemeldeten Schüssen nach Milbertshofen aus. Dort trafen die Streifen auf einen Mann mit einer Schussverletzung am Bein.

In München wurden am Mittwochabend Schüssen im Stadtteil Milbertshofen gemeldet. Laut einem Sprecher der Polizei berichteten Zeugen in der Keferloherstraße von einer Schießerei.

Die ausgerückten Streifen trafen dann auf einen leicht verletzten Mann - er hatte eine vermeintliche Schussverletzung am Bein. Zudem sei eine Hülse gefunden worden.

Den Angaben zufolge wollte der Mann nicht mit der Polizei reden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Hintergründe zu dem Vorfall waren noch unklar.

Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es. Die Polizei ermittelt weiter, zudem laufe eine Fahndung.

Es ist nicht der erste gewalttätige Vorfall in Milbertshofen. Bei einem Überfall in einer Wohnung wurde ein 17-Jähriger niedergeschossen. Bei einer Schlägerei am Korbinianplatz wurde ein Jugendlicher niedergestochen und ist später im Krankenhaus gestorben.

Nach den Gewalttaten in Milbertshofen informierte die Münchner Polizei den BA 11 über die Sicherheit im Bezirk und vermutet Zusammenhänge mit der Drogenszene.

