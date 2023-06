Polizei nimmt Mann nach Schlägerei am Ostbahnhof München fest ‒ in der Zelle will er sich das Leben zu nehmen

Von: Jonas Hönle

Die Polizei verhindert zwei Strangulationsversuche eines Mannes in einer Zelle. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Nachdem die Polizei einen Mann wegen einer Schlägerei am Ostbahnhof in München in Gewahrsam nahm, musste sie zwei Strangulationsversuche in der Zelle verhindern.

München ‒ Die Bundespolizei nahm einen Mann nach einer Schlägerei am Ostbahnhof in München fest. Als er in Gewahrsam in eine Zelle auf der Wache kommt, versucht er sich zweimal das Leben zu nehmen. Die Beamten konnten beide Strangulationsversuche verhindern.

Nach Schlägerei am Ostbahnhof München - Mann will sich in Polizei-Zelle das Leben nehmen

Die Polizei brachte den 27-Jährigen nach einer Schlägerei am Bahnsteig des Münchner Ostbahnhofs auf das Revier. Dabei war der Mann aufbrausend, aggressiv und schlug mit den Händen wild um sich, berichtet die Bundespolizei.

Im Gewahrsam versuchte der sich dann erst mit einer Decke, später mit einer Socke zu strangulieren. Die Beamten bemerkten die Strangulationsversuche und konnten rechtzeitig einschreiten.

Bundespolizei verhindert zwei Strangulationsversuche in Zelle

In beiden Fälle kam es zu Widerstandshandlungen sowie tätlichen Angriffen gegen Bundespolizisten. Der Mann, der mehrfachen Stimmungsschwankungen unterlag, verweigerte auch eine ärztliche Behandlung durch die Rettungssanitäter.

Laut Bundespolizei machte der 27-Jährige einen alkoholisierten Eindruck, auch der Einfluss von Drogen konnte nicht ausgeschlossen werden.

Nachdem er einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft München I daher eine Blutentnahme an. Der Mann kam aufgrund der Selbstgefährdung in eine psychische Betreuung.

Die Ermittlungen zur ursprünglichen Schlägerei führt das Polizeipräsidium München.

Hallo München berichtet in der Regel nicht von Suizid-Fällen oder Versuchen, da diese Nachahmer animieren könnten. Sollte eine Person in ihrem Umfeld oder Sie selbst sich in einer seelischen Notlage befinden, bitte nutzen Sie entsprechende Hilfsangebote. Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim „Krisendienst Psychiatrie“. Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

