Riesen-Schlägerei am Hauptbahnhof in München: Drei Männer vor Richter ‒ Weitere sieben sind auf der Flucht

Von: Kristina Beck

Ein Streit zwischen zehn Männern ist am Hauptbahnhof München außer Kontrolle geraten. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Ein Streit ist am Hauptbahnhof München in einer Gruppenschlägerei ausgeartet. Drei Männer wurden gefasst, sieben weitere sind noch flüchtig.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Zwischen zehn Männern ist am Hauptbahnhof München am Sonntagabend ein Streit in einer riesigen Schlägerei eskaliert.

Im Zwischengeschoss kam es nach Angaben der Bundespolizei gegen 21.45 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Männern und einer siebenköpfigen Gruppe. Bald sollen alle aufeinander losgegangen sein und sich gegenseitig geschlagen und getreten haben ‒ auch als einige von ihnen schon am Boden lagen.

Mit Glasflaschen, Gürtel und Fahrradschloss verprügelt: Polizei sucht nach Gruppenschlägerei am Hauptbahnhof in München Zeugen

Beim Gefecht kamen Glasflaschen, ein Gürtel sowie ein Fahrradschloss als Schlagwaffe zum Einsatz. In der Zwischenzeit alarmierte ein Passant den Notruf. Während die Siebenergruppe unerkannt floh, konnte die Polizei die drei Männer im Alter von 23, 25 und 26 Jahren festnehmen.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, seien alle drei alkoholisiert gewesen. Sie trugen leichte Verletzungen davon, wobei der 25-Jährige aufgrund einer Platzwunde am Kopf ärztlich versorgt werden musste.

Schlägerei am Hauptbahnhof München: Polizei bittet um Hinweise

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete für die drei eine Haftrichtervorführung an, die am heutigen Montag vollzogen wird. Zur Aufklärung des Tatherganges werden Aufzeichnungen der Kamerasysteme vom Hauptbahnhof ausgewertet.

Zeugenaufruf Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder Hinweise zu möglichen Tatbeteiligten geben können, sich unter 089/5155501111 zu melden.

