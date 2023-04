Bei Schlägerei in München: Männer treten auf Opfer am Boden ein ‒ Polizei nimmt Verdächtige fest

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München nimmt zwei verdächtige Männer nach einer Schlägerei in München fest. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Die Polizei nahm zwei verdächtige Männer nach einer Schlägerei in München fest, weiteren Personen gelang die Flucht. Ein Mann musste ins Krankenhaus.

München / Au ‒ Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in München verletzten zwei Männer einen Kontrahenten. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen fest, weiteren Beteiligten aus der Gruppe gelang jedoch die Flucht.

Männer treten bei Schlägerei auf Opfer am Boden ein - Polizei München nimmt Verdächtige fest

Eine Zeugin beobachtete die gewaltsame Auseinandersetzung am Donnerstag, gegen 23:35 Uhr, an der Hochstraße in der Au und alarmierte den Notruf 110.

Bei dem Streit sollen mindestens zwei Männer auf einen weiteren Mann eingeschlagen haben, welcher dadurch zu Boden ging, berichtet die Polizei. Anschließend sollen die beiden Personen weiter auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben.

Bei der eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen nahm die Polizei zwei verdächtige Männer im Alter von 20 und 31 Jahren fest. Andere Personen aus der Gruppe konnten fliehen. Die Polizei ermittelt noch, inwieweit sie sich an der Schlägerei beteiligt haben.

Der verletzte Mann, dessen Identität bislang ungeklärt ist, erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.



Die beiden Verdächtigen werden nun zur Klärung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hochstraße, Rosenheimer Straße, Rablstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bei einer Schlägerei auf offener Straße in München verletzte ein Mann einen Kontrahenten mit einer Stange am Kopf, so dass dieser ins Krankenhaus musste.

