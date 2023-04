Schlägerei auf offener Straße ‒ Mann prügelt in München mit Stange auf Kopf seines Gegners ein

Von: Jonas Hönle

Nach einer Schlägerei in München nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Bei einer Schlägerei auf offener Straße in München verletzte ein Mann einen Kontrahenten mit einer Stange am Kopf, so dass dieser ins Krankenhaus musste.

München / Altperlach ‒ Bei einer Schlägerei auf offener Straße in München wurde ein 50-jähriger Mann schwer verletzt. Sein Kontrahent schlug mehrfach mit einer Stange gegen seinen Kopf.

Schlägerei in München ‒ Mann verletzt Gegner auf offener Straße mit Stange am Kopf

Zeugen bemerkten die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntagmittag auf der Putzbrunner Straße, berichtet die Polizei. Sie beobachteten auch den Angriff mit der Stange und alarmierten den Notruf 110.

Die ausgerückte Polizei konnten daraufhin einen 19-jährigen Verdächtigen festnehmen. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 50-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Drei weitere Personen erlitten Hämatome, die vor Ort versorgt wurden.

Das Münchner Kommissariat für Körperverletzungsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

