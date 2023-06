Zwei Gruppen gehen in München aufeinander los ‒ Polizei rückt zum großen Schlägerei-Einsatz aus

Die Polizei rückte wegen einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in München zum Einsatz aus. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Wegen einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in München rückten mehrere Polizei-Streifen zum Einsatz aus. Manchen Personen waren auch bewaffnet.

München / Berg am Laim ‒ Die Polizei München rückte in der Nacht auf Donnerstag zu einem größeren Einsatz wegen einer Schlägerei aus. Im Viertel Berg am Laim trafen zwei Gruppen aufeinander, bei denen mehrere Personen einer Seite auch mit Schlagwerkzeugen bewaffnet waren.

Schlägerei in München - Großer Polizei-Einsatz wegen zwei Gruppen

Aufgrund der unübersichtlichen Lage und aufgeheizten Stimmung wurden mehr als zehn Streifen zum Tatort geschickt, heißt es von der Polizei. Als diese gegen 00.15 Uhr an der Bad-Schachener-Straße eintrafen, flüchteten die Kontrahenten.

Die Beamten konnten jedoch zwei Verdächtigen (21 und 24 Jahre alt) festnehmen.

Zur Art der Gruppen teilte die Polizei laut dpa lediglich mit, dass diese aus fünf bis sechs Menschen bestanden haben und es keinen Fußballbezug gebe. Die Polizei machte keine Angaben, welche Waffen möglicherweise zum Einsatz kamen.

