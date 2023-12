Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes in München – Frau bei Schlägerei von Jugendlichen schwer verletzt

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei unter Jugendlichen, bei der eine Frau schwer verletzt wurden, wegen versuchten Mordes. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Nachdem eine Frau bei einer Schlägerei unter Jugendlichen schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Update: 18. Dezember

Ermittlungen wegen versuchten Mordes in München – Frau bei Schlägerei unter Jugendlichen schwer verletzt

München / Sendling – Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen vor einem Jugendzentrum an der Schertlinstraße 4 in Sendling wurde eine Frau mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Die 58-Jährige wollte helfen, als zwei Gruppen aneinandergerieten

Die Münchner Polizei ermittelt mittlerweile wegen versuchten Mordes und hat einen Verdächtigen festgenommen.

Mehrere Personen bei Schlägerei an Schertlinstraße verletzt - 58-Jährige wollte helfen

Die Schlägerei zwischen zwei Gruppen Jugendlicher ereignete sich am 8. Dezember, 18.30 Uhr. Neben der Frau wurden auch weitere Personen verletzt (siehe Erstmeldung). Die Gruppe, von der die Attacke ausging, flüchtete anschließend in Richtung U-Bahnhof Machtlfingerstraße.

Aufgrund der Schwere der Verletzung der 58-Jährigen, die in ein Krankenhaus gebracht wurde, übernahm das Kommissariat 11 die weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 17-jährigen polizeilich bereits bekannten Jugendlichen, heißt es von der Polizei.

Polizei nimmt 17-Jährigen fest - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft München I bewertete die Attacke des 17-Jährigen gegenüber der 58-Jährigen als versuchten Mord und beantragte einen entsprechenden Haftbefehl.

Die Polizei nahm den Verdächtigen am Freitagvormittag fest und durchsuchte seine Wohnung nach Beweismittel. Der 17-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Münchner Polizei sucht Zeugen Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder zu den geflüchteten Tatbeteiligten machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bei Schlägerei in München: Jugendliche attackieren mehrere Personen – Frau schwer verletzt im Krankenhaus

Erstmeldung: 11. Dezember

München / Sendling – Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Schlägerei, bei der Jugendliche mehrere Personen angegriffen haben. Eine Frau musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Polizei ermittelt nach Schlägerei in München - Jugendliche verletzte mehrere Personen

Die größere Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen hielt sich am Freitag, gegen 18.30 Uhr, zunächst vor einem Jugendzentrum an der Schertlinstraße 4 auf, berichtet die Polizei. Dort attackierten sie einen 47-jähigen Mann und verletzten ihn.

Die Jugendlichen entfernten sich anschließend vom Tatort und trafen auf eine weitere Jugendgruppe (ebenfalls ca. 10 – 15 Personen). Auch hier kam es wieder zu Attacken und ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger wurden leicht verletzt.

Frau mit spitzen Gegenstand am Kopf getroffen und mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Eine 58-jährige Münchnerin wurde auf die Schlägerei vor dem afrikanischen Begegnungszentrum an der Schertlinstraße 2a aufmerksam und wollte schlichten.

Die Jugendlichen griffen auch die Frau an und verletzten sie mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung U-Bahnhof Machtlfingerstraße.

Aufgrund der Schwere der Verletzung der 58-Jährigen übernahm das Kommissariat 11 die weiteren Ermittlungen. Insbesondere Täter, Tatbeteiligungen, Tathintergründe und Motiv sind dabei aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

