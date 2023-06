Exotische Schlange in München gesichtet ‒ Feuerwehr-Einsatz wegen rotem Tier an See

Von: Jonas Hönle

Die Münchner Feuerwehr hat am Sonntag eine nicht heimische Schlange am See am Rangierbahnhof eingefangen. © Berufsfeuerwehr München

An dem See am Rangierbahnhof entdeckte ein Mann eine Maisschlange. Die Feuerwehr kann das Tier einfangen und zur Reptilien-Auffangstation bringen.

München / Allach ‒ Die Feuerwehr München hat am Sonntag eine exotische Schlange eingefangen und der Reptilien-Auffangstation übergeben. Ein Mann bemerkte das 1,2 Meter lange Tier an dem See am Rangierbahnhof in Allach.

Exotische Schlange an See in München - Feuerwehr fängt Tier ein und bringt es zur Reptilien-Auffangstation

Da er die rote Maisschlangen als nicht heimisch einordnen konnte, alarmierte er den Notruf 112.

Die Besatzung eines Kleinalarmfahrzeuges fing das Tier ein und transportierten sie in die Auffangstation für Reptilien in die Kaulbachstrasse.

Dort wird die überwiegend in Panama heimische Maisschlange weiter aufgewärmt und aufgepäppelt. Die Auffangstation hofft, dass das Tier jemand entlaufen ist und von seinem Besitzer wieder abgeholt wird.

Maisschlangen gehören zur Gattung der Kornnattern und sind nicht giftig und daher bei Terrarienbesitzern sehr beliebt, teilt die Feuerwehr München mit.

