Feinkost Schlemmermeyer aus München stellt Insolvenz-Antrag ‒ Wie es mit den Filialen weitergeht

Traditionsunternehmen vor dem Aus?

+ © Michael Westermann Schlemmermeyer in München stellt Insolvenz-Antrag. (Symbolbild) © Michael Westermann

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Steht das Traditionsunternehmen Schlemmermeyer aus München vor dem Aus? Wie es nach dem Insolvenz-Antrag um die Filialen des Feinkost-Verkäufers steht...

München ‒ Feinkost Schlemmermeyer aus München hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Bei den Filialen und für die Mitarbeiter soll es aber zunächst wie gewohnt weiter gehen.

Erste Schritte für eine entsprechende Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes hat der vom Münchner Amtsgericht bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé bereits in die Wege geleitet, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag.

Traditionsunternehmen in München - Feinkost Schlemmermeyer aus München stellt Insolvenz-Antrag

Der Verkauf in den bundesweit 16 Filialen könne aber trotz Insolvenz-Antrag vorerst weiter laufen, ebenso seien die Gehälter für die Mitarbeiter bis Juli gesichert.

Insolvenzverwalter Jaffé führe gegenwärtig eine Bestandsaufnahme und wirtschaftliche Analyse durch, mit dem Ziel, möglichst viele der Filialen und der Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Ausgangssituation sei jedoch aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche im Handel und der sich anbahnenden Rezession in Deutschland sehr schwierig.

Schlemmermeyer-Filiale am Viktualienmarkt in München weiter profitabel

Einzelne Schlemmermeyer-Filialen seien hoch defizitär, während andere wie zum Beispiel die am Viktualienmarkt in München nachhaltig profitabel arbeiten.

„Wir müssen für jeden Standort prüfen, ob es eine Fortführungsperspektive geben kann. Dies hängt auch vom Interesse potenzieller Investoren ab. Das kann auf einzelne Standorte genauso gerichtet sein, wie auf eine Komplettübernahme. Die Marke Schlemmermeyer hat grundsätzlich einen guten Klang, große Bekanntheit und steht für hohe Qualität,“ so der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé in einer ersten Einschätzung.

Schlemmermeyer hat Corona-Pandemie überstanden - Probleme durch Inflation im Einkauf

Schlemmermeyer hat die Corona-Pandemie nach eigenen Aussagen ohne Kurzarbeit oder Kündigungen überstanden.

„Seit März 2022 wurde die wirtschaftliche Lage aber zunehmend kritischer, weil sich die rasch steigende Inflation sowohl im Einkauf als auch durch eine Kaufzurückhaltung der Kunden sehr negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ausgewirkt hat. Neben diesem branchenübergreifenden Phänomen kamen Probleme in der Rekrutierung von Mitarbeitern hinzu, die so weit gingen, dass einzelne Filialen wegen Personalmangels zumindest zeitweise geschlossen werden mussten“, begründet die Geschäftsführung den Schritt zum Insolvenz-Antrag.

Nach 70 Jahren musste das Traditionsgeschäft „Jeans Kaltenbach“ in Münchens Innenstadt dichtmachen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.