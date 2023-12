Polizei ermittelt nach Schmierereien an Schulen in München – Mehrere Schriftzüge zum Nahost-Konflikt entdeckt

Drucken Teilen

Die Polizei ermittelt nach politisch motivierten Schmierereien mit Bezug auf den Nahost-Konflikt an Münchner Schulen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Nachdem politisch motivierte Schmierereien mit Bezug zum Nahost-Konflikt an Schulen in München entdeckt wurden, ermittelt die Polizei zu den Tätern.

München – Die Polizei ermittelt nach politisch motivierten Schmierereien an Münchner Schulen. Unbekannte Täter malten Schriftzüge mit Bezug auf den aktuellen Nahost-Konflikt an Wände.

Es entstanden Sachschäden von jeweils mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt zu den bislang unbekannten Tätern und bittet Zeugen um Hinweise.

Schmierereien an Schulen in München mit Bezug zum Nahost-Konflikt

Ein Mitarbeiter des Schulzentrums an der Qiddestraße alarmierte am Samstag den Notruf 110 und meldete die Schmierereien an den Außenwänden und Türen. Die Slogans „Kill all palestines“ und „Bomb Gaza to Rubble“ wurden laut Polizei zeitnah entfernt.

Die Ermittler konnten den Tatzeitraum auf den Bereich von 15.12.2023, ab ca. 22:00 Uhr bis 16.12.2023, ca. 06:00 Uhr eingrenzen. Die Stadt verurteilt den Gewaltaufruf und ergreift Maßnahmen.

Täter verursachen mehrere tausend Euro Schaden - Polizei ermittelt wegen politisch motivierten Schriftzügen

Am Montag meldete dann eine Mitarbeiterin einer Schule an Albert-Schweitzer-Straße politisch motivierte Schriftzüge an den Wänden. Auch diese wurde schnell entfernt und der Tatzeitraum konnte auf den Bereich von 15. Dezember, ab ca. 00:00 Uhr bis 18. Dezember, ca. 09:45 Uhr eingegrenzt werden.

Am selben Tag erstattete ein Mitarbeiter einer Schule an der Walliser Anzeige wegen Schriftzügen mit Bezug auf den Nahost-Konflikt. Laut Polizei entstanden diese im Zeitraum von 15. Dezember, ab ca. 14:30 Uhr bis 18. Dezember, ca. 08:35 Uhr.

In allen Fällen hat das Münchner Kriminalfachdezernat für Staatsschutzdelikte die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zeugenaufruf Wer hat hier Feststellungen gemacht, die Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf geben können? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.