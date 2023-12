Schnee-Chaos in München: Friedhöfe bleiben die Woche geschlossen – weiterhin Einschränkungen bei Müllabfuhr

Wegen dem Schnee-Chaos in München kommt es weiterhin zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr und nur wenige Wertstoffhöfe sind geöffnet. Friedhöfe bleiben zu.

Update: 05. Dezember

Friedhöfen in München wegen Schnee-Chaos die gesamte Woche geschlossen

München – Die städtischen Friedhöfe in München sind wegen Schäden durch den Schnee für die gesamte Woche gesperrt. Auf dem Waldfriedhof, Friedhof Sendling, Waldfriedhof Solln und Friedhof Solln sind auch am heutigen Dienstag keine Bestattungen möglich, teilt die Stadt mit.

Auf allen anderen städtischen Friedhöfen in München können Bestattungen jedoch wie geplant stattfinden. Die Trauergäste werden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und danach wieder zum Ausgang gebracht.

Einige Wertstoffhöfe in München wieder geöffnet - Einschränkungen bei der Müllabfuhr

Am Dienstag haben in München wieder einige Wertstoffhöfe geöffnet. Münchner können wieder die Höfe an der Lindberghstraße, Bayerwaldstraße, Mauerseglerstraße sowie Thalkirchner Straße anfahren, teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) mit. Im Laufe des Tages sollen weitere Wertstoffhöfe folgen.

Wertstoff- und Giftmobil können aufgrund der Witterungsverhältnisse jedoch nicht ausrücken, zudem bleibt das Erdenwerk heute geschlossen. Das Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München, die Halle 2, ist heute aber geöffnet.

Die Müllabfuhr hat auch wieder den Betrieb aufgenommen, jedoch mit Einschränkungen. Die Mitarbeiter werden am Dienstag nach individueller Einschätzung die Tonnen leeren wird, die gefahrlos zugänglich sind.

Viele Seiten- und Nebenstraßen sind für den AWM weiterhin nicht befahrbar, Zugänge zu Standplätzen bleiben nicht wegesicher. Biotonnen werden diese Woche nicht geleert.

Schnee-Chaos in München: Warnung in Parks und geschlossene Friedhöfe – Einschränkungen bei der Müllabfuhr

Erstmeldung: 04. Dezember

München – Wegen dem massiven Schnee mahnt die Stadt München, die Nähe von Bäumen zu meiden, da diese unter der Last zusammenbrechen oder Äste herabfallen können. Menschen sollten daher Parks und Grünanlagen, Isarauen und städtische Wälder allgemein umgehen.

Warnung vor Bäumen in Parks und Co. in München wegen Schnee-Chaos

Am Montag bleiben auch die städtischen Friedhöfe wegen teils massiven Schäden durch Bäume geschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Es werden jedoch Trauerfeiern und Bestattungen durchgeführt.

Auf dem Waldfriedhof sind am heutigen Montag jedoch keine Bestattungen möglich.

Wegen dem Chaos in München rückte die Feuerwehr zu hunderten Einsätzen am Wochenende aus. Ein großes Problem waren Bäume, die unter dem Schnee ächzten.

Stadt München lässt Schnee von städtischen Hallen präventiv räumen

Derzeit räumt die Stadt auch die Dächer der städtischen Hallen in München. Ziel ist es, Sperrungen von Sporthallen zu vermeiden.

Vom Baureferat ist ein technisches Sachverständigenbüro beauftragt, in jeder Wintersaison die Schnee-Lasten zu messen und regelmäßig zu überprüfen. Dabei werden alle städtischen Hallen mit weitgespannten Tragwerken über zwölf Meter kontrolliert.

Einschränkungen bei Müllabfuhr in München - Wertstoffhöfe geschlossen

Trotz des Schnee-Chaos rückt die Müllabfuhr weiterhin aus, heißt es von der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM). Aufgrund des Winter-Wetters kann es aber zu Verzögerungen kommen.

Zudem könne nicht garantiert werden, das alle Tonnen gelehrt werden und die Leerung des Biomülls wird diese Woche voraussichtlich komplett entfallen.

Die aktuellen Schneeverhältnisse machen die Standplätze der Mülltonnen schwer zugänglich, insbesondere in den Hinterhöfen. Die großen Müllfahrzeuge haben Schwierigkeiten, alle Straßen zu erreichen, da Schneehaufen die Zufahrtswege blockieren. Zu enge oder nicht geräumte Nebenstraßen werden nicht angefahren.

Die Wertstoffhöfe in München bleiben am Montag geschlossen. Der Wertstoffhof plus in der Lindberghstraße fungiert als Nothof. Der AWM appelliert an die Münchner, diesen nur im Falle größter Dringlichkeit anzufahren.

Am Hauptbahnhof München fahren wenig Züge, auch der S-Bahn-Verkehr ist wegen dem Schnee am Montag weiter lahmgelegt. Bei U-Bahn, Bus und Tram kommt es zu Einschränkungen.

