Schneeglätte führt rund um München zu zahlreichen Unfällen

Von: Andreas Schwarzbauer

Trotz eines Überschlags ging ein Unfall auf der A96 bei Freiham glimpflich aus. © Berufsfeuerwehr München

Mehr als 100 Unfälle in Bayern. Auf der A96 überschlägt sich bei Freiham ein Seat Ibiza, auf der A94 kracht es beim Kreuz München-Ost mehrfach

München - Schneeglätte auf den Straßen hat in Bayern zu mehr als 100 Unfällen geführt. In München hat sich am Freitagabend auf der A96 ein Seat Ibiza überschlagen.

Unfall bei Freiham: Seat Ibiza überschlägt sich

Gegen 21 Uhr war eine Frau auf der Autobahn in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe der A99 kam ihr Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Ein zufällig vorbeifahrender Kindernotarzt übernahm die Erstversorgung der Fahrerin sowie der drei Mitfahrerinnen, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Alle Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen. Äußerlich erlitten die vier Frauen nur leichte Verletzungen, wurden aber aufgrund des Unfallmechanismus vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert. Von der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und ausgeleuchtet. An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Unfallschwerpunkt A94: 19-Jähriger fährt auf Polizeiauto auf

Auf der A94 krachte es am Freitagabend zwischen der Anschlussstelle Forstinning und dem Autobahnkreuz München-Ost gleich mehrfach. Unter anderem fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf ein Polizeiauto auf. Die Beamten hatten gerade eine Unfallstelle abgesichert und wurden leicht verletzt. In fünf Fällen gerieten Fahrzeuge ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanke. Außerdem verlor ein 21-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, als er durch eine Rettungsgasse fuhr. Er kollidierte daraufhin mit drei anderen Fahrzeugen kollidierte. Insgesamt gab es auf der A94 sechs Leichtverletzte.

Insgesamt gab es in der Nacht auf Samstag mindestens 91 Unfälle aufgrund schneeglatter Fahrbahn. Dabei entstand laut Polizei-Schätzungen eine Schadenssumme von 400.000 Euro. Die Beteiligten erlitten meist leichte Verletzungen.

Zwei tödliche Unfälle bei Penzberg und Lindau

Am Freitagnachmittag endete ein Frontalzusammenstoß bei Penzberg allerdings tödlich. Ein 71 und 74 Jahre altes Ehepaar kollidierte mit seinem Wagen mit einem Transporter und starb dabei. Ein acht Jahre altes Kind im Wagen des Paares wurde wie auch die beiden Menschen im Transporter leicht verletzt.

Im Landkreis Lindau geriet ein 40-Jähriger in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Er und sein 38-jähriger Beifahrer wurden tödlich verletzt.

So ist die Wetterprognose für Montag

Mit dem Schneefall sollte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Montag erstmal vorbei sein. Die neue Woche startet stark bewölkt und weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen am Montag tagsüber auf null Grad.

