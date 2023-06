Schüsse aus Fenster abgefeuert ‒ Polizei durchsucht Wohnung in München und stellt Waffe samt Munition sicher

Von: Jonas Hönle

Nach Schüssen aus dem Fenster einer Wohnung in München, stellte die Polizei die Waffe samt Munition sicher. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Polizei nahm nach gemeldeten Schüssen zwei Personen in einer Wohnung in München fest. Ein Frau blieb wegen ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam.

München / Westend ‒ Wegen Schüssen aus einem Fenster rückte die Polizei in München zu einem großen Einsatz aus. In der Wohnung der Verdächtigen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und Munition.

Eine Frau kam aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam, gegen einen Mann wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Schüsse in München abgefeuert - Polizei stellt Waffe samt Munition sicher

Ein Zeuge meldete dem Notruf 110 am Dienstagvormittag, dass er in einem Innenhof an der Westendstraße laut Knallgeräusche gehört hatte. Sofort rückten zehn Streifen, unter anderem Spezialeinsatzkräfte, aus, um die Situation zu klären.

Vor Ort ermittelten sie mit Hinweisen von Zeugen die Wohnung, in der die Schüsse gefallen sein könnten. Die Beamten trafen dort auf eine 43-Jährige und einen 32-Jährige, die gerade das Appartement verließen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei im Schlafzimmer die Schreckschusswaffe samt Munition. Weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben laut Polizei, dass der 32-Jährige mit der Waffe Schüsse aus einem Fenster abgegeben hatte.

Polizei-Einsatz in Wohnung an der Westendstraße wegen Schüssen aus Fenster

Beide Personen kamen zur Klärung des Sachverhalts auf die Wache, die Waffe und die Munition wurden sichergestellt. Der Mann kam anschließend wieder auf freien Fuß, die Frau blieb aufgrund ihres Aggressiven Verhaltens vorerst in Gewahrsam.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Im Verlauf des Polizeieinsatzes kam es aufgrund kurzfristiger Absperrmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen.

In einem anderen Fall rückte die Polizei zunächst wegen Schüssen aus einem Dachfenster in München aus. In der Wohnung trafen sie auf Mutter und Sohn und fanden Marihuana.

