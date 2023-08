Schuhbeck sitzt jetzt im Gefängnis ‒ Star-Koch hat Haftstrafe in JVA Landsberg am Lech angetreten

Von: Kevin Wenger

Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Star-Koch Alfons Schuhbeck hat seine Haftstrafe in der JVA Landsberg am Lech angetreten und sitzt nun wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis.

Update: 23. August

München /Landsberg am Lech - Alfons Schuhbeck wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Jetzt hat der Star-Koch seine Haftstrafe angetreten und sitzt im Gefängnis. Das bestätigte die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, Monika Groß, laut dpa am Mittwoch bestätigte.

Star-Koch Schuhbeck tritt Haftstrafe an und sitzt nun im Gefängnis

Schuhbecks Anwalt Tobias Pretsch äußerte sich zunächst nicht dazu. „Wir werden uns zu Ihrer Anfrage nicht äußern und kommentieren die Verlautbarungen der Staatsanwaltschaft nicht. Gleiches gilt für unseren Mandanten“, hatte er gesagt, nachdem die Staatsanwaltschaft München I Schuhbeck in der vergangenen Woche zum Haftantritt geladen hatte.

Kurz bevor der 74-Jährige seine Haftstrafe antrat, hatte eine Stellenanzeige der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech Schlagzeilen gemacht. Darin suchte das Gefängnis, in dem er nun seine Strafe wegen Steuerhinterziehung verbüßen wird, einen neuen Koch.

Die Stelle könne aber nicht von Gefangenen besetzt werden, sagte der stellvertretende Leiter der JVA auf Anfrage. Zudem hätten sich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist vor gut einem Monat schon mehrere Interessenten für die Stelle als Koch oder Bäcker gemeldet.

Schuhbeck muss ins Gefängnis ‒ Star-Koch erhält Ladung für Haftantritt

Update: 18. August

Schuhbeck muss in Gefängnis - Landung für Haftantritt übergeben

München ‒ Alfons Schuhbeck wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Nun wurde auch die Landung zum Haftantritt übergeben. Der Star-Koch muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I teilte am Freitag laut dpa mit, „dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat“

Star-Koch muss in den kommenden Tagen in die JVA Landsberg am Lech

Ein Datum teilte die Sprecherin auf Anfrage nicht mit, allerdings werde er die Haft „in den kommenden Tagen“ antreten müssen. Das müssten die zuständige Justizvollzugsanstalt und Schuhbecks Vertreter nun untereinander absprechen. Ein entsprechender Belegungsplan sehe vor, dass Schuhbeck in der JVA Landsberg am Lech wird einsitzen müssen.

Schuhbeck war im Oktober vergangenen Jahres wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Dieses Urteil bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) im Juni weitgehend, es sei „im Wesentlichen rechtskräftig“, entschied der BGH.

Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und Verfahren wegen Insolvenz

Inzwischen wurde auch gegen ihn selbst ein Insolvenzverfahren eröffnet, außerdem ist am Amtsgericht München eine Räumungsklage gegen ihn anhängig, weil er die Miete für seine Privatwohnung nicht fristgerecht gezahlt haben soll.

Eine für Anfang August geplante Gerichtsverhandlung wurde aber „auf Antrag beider Parteivertreter“ auf Ende Oktober verlegt - wohl, um eine außergerichtliche Einigung zu erreichen.

2,3 Millionen Euro hat Schuhbeck nach Überzeugung des Landgerichts hinterzogen, schon ab einer Million ist eine Haftstrafe nach aktueller Rechtsprechung nahezu unumgänglich. Schuhbeck hatte gegen das Urteil Revision eingelegt, anders als die Staatsanwaltschaft.

Schuhbeck steht nach dem Urteil und nach der Insolvenz seiner Restaurants vor den Trümmern einer großen, langen Karriere. Geblieben sind nur noch seine Gewürzläden, die von der Schuhbecks Company verwaltet werden und um die es zuletzt auch immer wieder Streit gab wegen ausgebliebener Mietzahlungen. Schuhbeck sagte dem Merkur kürzlich: „Ich danke denen, die mir treu geblieben sind.“

Wann beginnt die Haftstrafe gegen Alfons Schuhbeck? Star-Koch und Staatsanwaltschaft geben Auskunft

Erstmeldung: 14. August

München ‒ Im Oktober vergangenen Jahres wurde Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der Bundesgerichthof bestätigte dieses Urteil im Juni weitgehend.

Wie geht es mit Alfons Schuhbeck weiter? ‒ Star-Koch macht Angabe zum Haftantritt

Was bislang aber noch nicht geschehen ist, sei die Ladung zum Haftantritt. Das hat der Koch gegenüber Münchner Merkur/tz veröffentlicht. Auf Anfrage konnte auch eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dies bestätigen.

Für Schuhbeck bleibt also im Moment nichts anderes übrig als abzuwarten. Warum genau die Ladung bisher ausgeblieben ist, bleibt unklar. Der Merkur vermutet, dass Schuhbeck seine Angelegenheiten regeln soll bevor die Haftstrafe beginnt.

Inzwischen wurde auch gegen ihn selbst ein Insolvenzverfahren eröffnet, außerdem ist am Amtsgericht München eine Räumungsklage gegen ihn anhängig, weil er die Miete für seine Privatwohnung nicht fristgerecht gezahlt haben soll.

Wie geht es mit Alfons Schuhbeck weiter? ‒ Auch um Gewürzläden gibt es Ärger

Eine für Anfang August angesetzte Gerichtsverhandlung wurde „auf Antrag beider Parteivertreter“ auf Ende Oktober verlegt - wahrscheinlich um eine außergerichtliche Lösung zu erarbeiten.

2,3 Millionen Euro hat Schuhbeck nach Überzeugung des Landgerichts hinterzogen, schon ab einer Million ist eine Haftstrafe nach aktueller Rechtsprechung nahezu unumgänglich. Schuhbeck hatte gegen das Urteil Revision eingelegt, anders als die Staatsanwaltschaft.

Geblieben sind dem Star-Koch nur noch Gewürzläden, die von der Schuhbecks Company verwaltet werden und um die es zuletzt auch immer wieder Streit gab wegen ausgebliebener Mietzahlungen.

