Schulen in Bayern: Ende der Maskenpflicht im Sport-Unterricht ‒ weiterhin Corona-Tests für Schüler

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Maskenpflicht im Sport-Unterricht an Bayerns Schulen endet an Montag. (Symbolbild) © Georgios Kefalas/dpa

Die Maskenpflicht beim Sport-Unterricht in Bayerns Schulen fällt und auch Forderungen für ein Ende der regelmäßigen Corona-Tests für die Schüler werden lauter.

In Bayern starten am heutigen Montag rund 1,6 Millionen Schüler in das zweite Schuljahr. Nach dem Ende der Faschingsferien werden sie sich in den Schulen nun wieder regelmäßig auf Corona testen. Im Unterricht müssen die Kinder und Jugendlichen auch weiterhin eine Maske trage, im Sport dürfen sie diese ab heute wieder absetzten. Die aktuellen Corona-Lockerungen in Bayern.

Nach Faschingsferien in Bayern: Ende der Maskenpflicht beim Sport-Unterricht in Schulen - Weiter Corona-Tests für Schüler

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte kürzlich gefordert, die Pflicht zu anlasslosen Corona-Tests an Schulen aufzuheben und auch die Maskenpflicht grundsätzlich zu überprüfen. Bayern will allerdings nach Darstellung des Gesundheitsministeriums zunächst nichts an seiner Test-Strategie ändern. „Bayern wird die Maßnahmen Schritt für Schritt so anpassen, wie es die Entwicklung der Pandemie erforderlich und möglich macht“, sagte die Sprecherin.

Die aktuellen Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Montag im Überblick.

