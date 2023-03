In Bayern fehlen Lehrer ‒ Seiteneinsteiger können Personalmangel an Schulen nur begrenzt abmildern

Von: Jonas Hönle

Zehn Prozent der Lehrerstellen in Bayern sind nicht besetzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

An den Schulen in Bayern herrscht Personalmangel. Viele Stellen können nicht mit Lehrern besetzt werden. Dafür werden mehr Seiteneinsteiger beschäftigt.

München ‒ An den Schulen in Bayern fehlen Lehrer. Laut einer aktuellen Untersuchung können zurzeit zehn Prozent der Stellen an allgemeinbildenden Einrichtungen nicht besetzt werden. Das teilte der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV laut dpa am Dienstag mit.

In Bayern fehlen Lehrer - Zehn Prozent der Stellen an Schulen nicht besetzt

Im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) und des BLLV hatte das Institut Forsa bundesweit 1308 Schulleiterinnen und Schulleiter befragt, darunter auch 250 in Bayern. Deutschlandweit gibt es laut dieser Befragung für elf Prozent der Stellen kein Personal.

Es seien auch viele Stellen nur notdürftig besetzt. Die Personalmangel werde sich in den kommenden Jahren nicht verbessern, hieß es weiter.

Seiteneinsteiger können Personalmangel an Schulen nur begrenzt abmildern

Rund 57 Prozent der Befragten in Bayern gaben an, dass sie Seiteneinsteiger an ihrer Schule beschäftigen. Das sind laut BLLV drei Prozent mehr als im Vorjahr. 87 Prozent dieser Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger seien in Bayern in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt. Bundesweit sind es demnach nur 51 Prozent.

„Immer mehr Lehrkräfte kommen an ihre Belastungsgrenzen“, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. „Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger können in der aktuellen Notsituation natürlich eine Unterstützung sein. Wir dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, was es wirklich braucht: Für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler braucht es nicht nur mehr Personal. Was wir langfristig brauchen, sind professionell ausgebildete Lehrkräfte und multiprofessionelle Teams, die die Schülerinnen und Schüler pädagogisch sowie fachlich fördern können.“

