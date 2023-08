Schuppen in München lichterloh in Flammen ‒ Brand droht auf Gebäude überzugreifen

Hoher Sachschaden

+ © Robert Michael/dpa Die Feuerwehr rückte wegen dem Brand eines Schuppens in einem Münchner Hinterhof zum Einsatz aus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Münchner Feuerwehr rückte zu einem Brand eines Schuppens in einem Hinterhof aus. Die Flammen drohten auf das angrenzende Gebäude überzugreifen.

München / Obergiesing ‒ Bei einem Brand eines Schuppens in einem Münchner Hinterhof ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Objekt bereits lichterloh in Flammen.

Brand-Einsatz für Feuerwehr in München - Schuppen in Hinterhof lichterloh in Flammen

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend, gegen 22.50 Uhr, von mehreren Anrufern über das Feuer an der Zugspitzstraße in Obergiesing informiert.

Als die Einsatzkräfte in dem Hinterhof eintrafen, drohten die Flammen von dem Geräteschuppen bereits auf das Gebäude in der Nähe überzugreifen.

Die Feuerwehr startete sofort den Löschangriff, musste jedoch vorsichtig sein, da sich in dem Brandobjekt mehrere Gasflaschen befanden. Diese konnten gekühlt und ins Freie transportiert werden.

Aufgrund des Rauchs, der in das Gebäude zog, begannen die Einsatzkräfte zeitgleich mit der Suche nach Vermissten und der Kontrolle des betroffenen Bereichs.

Feuerwehr evakuiert Bewohner - Flammen drohen auf Gebäude überzugreifen

Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner des Mehrparteienhauses und der Rettungsdienst registrierte sie an einer Sammelstelle. Die verschlossenen Wohnungen wurden vorsorglich geöffnet und ebenfalls kontrolliert.

Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die präventiv geöffneten Wohnungen wurden durch die Feuerwehr wieder verschlossen und die Schlüssel an die Polizei übergeben.

Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden, der Schuppen wurde jedoch komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte allerdings ein Ausbreiten der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindern.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.