Polizei-Einsatz wegen Hausfriedensbruch in München: Frau attackiert Beamte mit Küchenmesser ‒ Schuss gefallen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Bei einem Einsatz wegen Hausfriedensbruch in München attackierte eine Frau die Polizei mit einem Küchenmesser. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Bei einem Einsatz wegen Hausfriedensbruch in einer Wohnung in Bogenhausen attackierte die ehemalige Mieterin die Polizei. Dabei fiel auch ein Schuss aus einer Dienstwaffe.

Bei einem Polizei-Einsatz wegen Hausfriedensbruch in München hat eine 46-Jährige Frau die Beamten mit einem Küchenmesser attackiert. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch ein Schuss aus einer Dienstwaffe abgefeuert.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Frau attackiert Polizei bei Einsatz wegen Hausfriedensbruch mit einem Küchenmesser - Dabei fällt auch ein Schuss aus einer Dienstwaffe

Wie das Polizeipräsidium berichtet, weigerte sich die ehemalige Mieterin am Mittwochnachmittag die Wohnung in Bogenhausen zu verlassen. Da sie auch die Tür nicht öffnete, brach die Polizei diese mit Gewalt auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung in der Effnerstraße.

Daraufhin ergriff die Frau ein Küchenmesser und bedrohte die Beamten. Laut Polizei-Angaben wurde in dieser Situation ein Schuss abgefeuert. Dadurch wurde die Frau jedoch nicht verletzt.

Da sich die ehemalige Mieterin auch nach dem Warnschuss weiterhin aggressiv verhielt und eine Gefährdung anderer Personen in dem Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialkräfte (SEK) hinzugezogen.

Bei der Festnahmen stach die 46-Jährige mit dem Küchenmesser nach dem Kopf eines Beamten. Dieser wurde nur aufgrund der getragenen Schutzausrüstung nicht verletzt.

Die 46-Jährige wurde u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt und wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Lesen Sie auch Beliebter Fitnesstreff steht nach 33 Jahren vor dem Aus - kann der BA die Schließung verhindern? Das Sportstudio „Body up Fitness und Gesundheit“ muss schließen, da der Vermieter den Mietvertrag nicht verlängern möchte - helfen soll jetzt die Lokalpolitik. Beliebter Fitnesstreff steht nach 33 Jahren vor dem Aus - kann der BA die Schließung verhindern? Wohnhaus in Vollbrand ‒ Mehrstündiger Feuerwehreinsatz in Obergiesing 70 Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr haben am frühen Donnerstagmorgen über mehrere Stunden lang einen Brand in einem Obergiesinger Wohnhaus bekämpft. Wohnhaus in Vollbrand ‒ Mehrstündiger Feuerwehreinsatz in Obergiesing

Quelle: www.hallo-muenchen.de