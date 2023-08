Schwabing: Mann belästigt drei Frauen im Linienbus sexuell

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Die Polizei kann einen Mann festnehmen, der drei Frauen unsittlich berührt hat. (Symbolbild) © dpa/Johannes Neudecker

Ein 50-Jähriger berührt drei junge Frauen im Bus unsittlich. Als die Polizei kommt, leistet er Widerstand.

Schwabing - Ein 50-Jähriger hat am Freitag drei Frauen in einem Linienbus sexuell belästigt. Die drei - eine 18-Jährige und zwei 22-Jährige - waren um 15.35 Uhr am Scheidplatz zugestiegen und standen im Fahrzeug.

Schwabing: Mann berührt Frauen im Bus unsittlich

Kurz drauf berührte sie ein Mann, der hinter den drei Frauen auf einem Sitzplatz saß, laut Polizei auf unsittliche Art. Sie verbaten sich dies und informierten den Busfahrer. Dieser verständigte die 110. Als die Polizeibeamten eintrafen und den Täter aus dem Bus führen wollten, leistete dieser Widerstand und griff einen der Polizisten an, der dabei leicht verletzt wurde.

Trambahn rammt Reisebus

Die Beamten nahmen den Täter vorläufig fest und brachten ihn in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Der 50-Jährige wurde dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.