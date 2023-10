Biss ins Knie und Griff nach Schusswaffe ‒ Schwarzfahrer attackiert Polizei am Münchner Hauptbahnhof

Ein Schwarzfahrer weigerte sich einen Zug am Hauptbahnhof München zu verlassen und attackierte die Polizei. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Vergehen gegen einen Mann ohne Ticket, der sich weigerte eine Regiobahn am Hauptbahnhof München zu verlassen.

München ‒ Die Polizei griff einen Schwarzfahrer am Münchner Hauptbahnhof auf, der sich weigerte, eine Regiobahn zu verlassen. Der Mann attackierte daraufhin die Beamten und bespuckte sie.

Schwarzfahrer weigert sich Zug zu verlassen - Attacke auf Polizei am Hauptbahnhof München

In der Nacht auf Sonntag alarmierte ein Zugbegleiter die Bundespolizei und meldete einen Mann ohne Ticket, der sich nicht ausweisen wollte.

Der 27-Jährige schlief laut Bundespolizei im hinteren Teil einer Bayerischen Regiobahn und wurde von den Einsatzkräften geweckt.

Der Schwarzfahrer zeigte sich unkooperativ und verweigerte er die Herausgabe seiner Papiere. Zudem sprach er davon, die Polizisten schlagen zu wollen und weigerte sich, den Zug zu verlassen.

Als die Beamten seinen Arm ergriffen, wehrte er sich und versuchte auch an eine Schusswaffe der Polizei zu gelangen. Dies misslang jedoch.

Biss ins Knie und Griff nach Schusswaffe - Verdächtiger Mann kommt vor Ermittlungsrichter

Die Einsatzkräfte überwältigten den Mann unter massiver Kraftaufwendung und brachten ihn gefesselt zur Wache. Dabei bespuckte er die Polizisten und biss einem ins Knie. Der Gebissene wurde leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Da der Wohnsitzlose eine freiwillige Atemalkoholkontrolle verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme, sowie die Vorführung vor einem Ermittlungsrichter, an. Auf dem Weg zur Rechtsmedizin kam es erneut zu Spuk-Attacken gegen Beamte.

Da der 27-Jährige meinte, ihm sei der Arm gebrochen worden, wurde ein Arzt hinzugezogen. Dieser konnte jedoch keine Verletzung feststellen.

Gegen den Verdächtigen ermittelt die Bundespolizei nun wegen Leistungserschleichung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

