Schwerer Unfall an Münchner Kreuzung: Auto gerät in Brand ‒ Vier Personen in Klinik-Schockräumen

Bei einem Unfall in München geriet ein Auto in Brand. © Berufsfeuerwehr

Feuerwehr-Einsatz: Bei einem Unfall an einer Kreuzung in München geriet ein Auto in Brand und vier Personen mussten mit schweren Verletzungen in Kliniken.

München / Sendling-Westpark ‒ Bei einem Unfall in München beriet ein Auto in Brand und vier Personen wurden schwer verletzt. Während dem Feuerwehr-Einsatz kam es zu erheblichen Behinderungen im Verkehr.

Auto nach Unfall an Kreuzung in Brand - Vier Personen mit schweren Verletzungen in Münchner Klinik

Mehrere Zeugen meldeten am Mittwoch, gegen 17.22 Uhr, die schwere Kollision zweier Pkw an der Kreuzung Fürstenrieder Straße und Ehrwalder Straße. Nach kurzer Zeit meldete ein weiterer Anrufer ein brennendes Auto.

Feuerwehr-Einsatz an der Fürstenrieder Straße in München. © Berufsfeuerwehr München

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintraf, befanden sich bereits alle Insassen außerhalb ihres Fahrzeugs. Laut Feuerwehr hatten sie sich in einer nahegelegenen Tierarztpraxis auf den Boden gelegt.

Sofort begannen die Einsatzkräfte mit der Erstversorgung der Patienten. Zeitgleich löschten die Feuerwehrkräfte den brennenden BMW, der bei dem Unfall an der Seite beschädigt wurde.

Feuerwehr-Einsatz an Kreuzung der Fürstenrieder Straße - Behinderungen im Verkehr

Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kamen die vier Personen in Schockräume von Münchner Kliniken. Ein Kleinkind, welches ebenfalls in einem der Unfall-Autos war, wurde hierbei mit seiner Mutter in die Klinik gebracht.

Im Anschluss leuchtete die Feuerwehr die Kreuzung für die Unfallaufnahme durch das Unfallkommando der Polizei aus, die die Ermittlungen übernommen hat.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Drei Verletzte mussten nach einem Unfall zwischen einem Golf und einem Kleintransporter in München ins Krankenhaus. Die betroffene Kreuzung wurde gesperrt.

