Schwerverletzte nach Drogenfahrt in Berg am Laim

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Verkehrspolizei ermittelt nach einem schweren Unfall auf der Kreillerstraße. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 44-Jähriger kam an der Kreillerstraße mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab und überrollte eine 63-Jährige. Ein Drogentest vor Ort war positiv

Berg am Laim - Eine 63-Jährige ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreillerstraße schwer verletzt worden. Gegen 14 Uhr fuhr dort ein 44-jähriger Münchner mit seinem Kleintransporter in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 21 geriet nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Mittelstreifen, der die Fahrbahn von den Trambahngleisen abgrenzt.

Unfall in Berg am Laim: Drogentest positiv, gültige Fahrerlaubnis fehlt

Zeitgleich wollte die 63-Jährige zu Fuß an derselben Stelle die Gleise überqueren. Dabei benutzte sie eine vorhandene Querungshilfe. Der Kleintransporter erfasste und überrollte sie. Die Münchnerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Beim 44-Jährigen reagierte ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest laut Polizei positiv. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei durchgeführt.

