Schwerverletzter bei Brand in der Altstadt

Von: Andreas Schwarzbauer

Zu einem Wohnungsbrand in der Altstadt musste die Berufsfeuerwehr München am Samstag ausrücken. © Robert Michael/dpa

Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung an der Theklastraße. Nachbarn müssen wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden

Altstadt - Bei einem Wohnungsbrand in der Altstadt ist ein Bewohner am Samstag schwer verletzt worden. Nachbarn riefen am frühen Nachmittag den Notruf und schilderten Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes an der Theklastraße.

Feuer an der Theklastraße: Mann steht am Fenster seiner brennenden Wohnung und ruft um Hilfe

Als die Feuerwehr eintraf, sah sie, dass der Mieter der brennenden Wohnung am Fenster stand und um Hilfe rief. Sofort retteten die Einsatzkräfte den jungen Mann und übergaben ihn dem Rettungsdienstpersonal zur Behandlung.

Parallel dazu bereiteten weitere Einsatzkräfte das Löschen mit einem C-Rohr und Atemschutzgeräten vor. Kollegen kontrollierten ein Nachbargebäude, in das durch offene Fenster Rauch gezogen war und evakuierten dort neun Personen. Eine etwa 30-jährige Frau musste zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert werden. Ebenso der Bewohner der Brandwohnung, der von einem Notarztteam versorgt wurde und zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Feuer an der Theklastraße: Polizei ermittelt zur Brandursache

Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, beseitigten sie mithilfe von Lüftungsgeräten den Rauch aus den beiden Gebäuden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.