Sport und Erholung an Ostern ‒ Wann die Schwimmbäder und Saunen in München an den Feiertagen geöffnet sind

Von: Jonas Hönle

Die Schwimmbad- und Sauna-Öffnungszeiten an den Feiertagen um Ostern in München. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Die Saunen und Schwimmbäder der SWM in München haben auch an Karfreitag und am Ostermontag geöffnet. Die Öffnungszeiten im Überblick...

München ‒ Ostern steht vor der Tür und bietet den Münchnern mit seinen Feiertagen eine kleine Verschnaufpause vom Arbeitsalltag. Da der Frühling mit seinen milden Temperaturen noch etwas auf sich warten lässt, ist Sport und Erholung im Freien für die meisten Menschen jedoch keine Option.

In München haben jedoch die Schwimmbäder und Saunen auch an Karfreitag und am Ostermontag geöffnet und laden zum Schwimmen und Saunieren ein.

Für die Feiertage gelten laut SWM folgende Öffnungszeiten:

Ostern in München - Die Öffnungszeiten der Schwimmbäder und Saunen an Karfreitag

Bad Forstenrieder Park

Schwimmbad: 8.00 bis 22.00 Uhr

Sauna: 10.00 bis 22.00 Uhr (Die Finnische Sauna bleibt aus technischen Gründen geschlossen.)

Bad Giesing Harlaching

Schwimmbad: 8.00 bis 21.00 Uhr



Cosimawellenbad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 9.00 bis 23.00 Uhr

Michaelibad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 7.30 bis 23.00 Uhr

Müllersches Volksbad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 9.00 bis 23.00 Uhr

Nordbad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 7.30 bis 23.00 Uhr

Olympia-Schwimmhalle

Schwimmbad: 7.00 bis 23.00 Uhr

Sauna: 10.00 bis 23.00 Uhr

Südbad

Schwimmbad: 7.00 bis 22.30 Uhr

Sauna: 9.00 bis 23.00 Uhr

Westbad

Schwimmbad: 7.00 bis 23.00 Uhr

Sauna: 7.30 bis 23.00 Uhr

Ostern in München - Die Öffnungszeiten der Schwimmbäder und Saunen am Ostermontag

Bad Forstenrieder Park

Schwimmbad: 8.00 bis bis 22.00 Uhr

Sauna: 10.00 bis 22.00 Uhr (Die Finnische Sauna bleibt aus technischen Gründen geschlossen.)

Bad Giesing Harlaching

Schwimmbad: 8.00 bis 18.00 Uhr

Cosimawellenbad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 9.00 bis 23.00 Uhr

Michaelibad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 7.30 bis 23.00 Uhr

Müllersches Volksbad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 9.00 bis 23.00 Uhr

Nordbad

Schwimmbad: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna: 7.30 bis 23.00 Uhr



Olympia-Schwimmhalle

Schwimmbad: 7.00 bis 23.00 Uhr

Sauna: 10.00 bis 23.00 Uhr

Südbad

Schwimmbad: 7.00 bis 22.30 Uhr

Sauna: 9.00 bis 23.00 Uhr

Westbad

Schwimmbad: 7.00 bis 23.00 Uhr

Sauna: 7.30 bis 23.00 Uhr

Sauna-Regelung an Feiertagen Wie an gesetzlichen Feiertagen üblich ist am Karfreitag und am Ostermontag in allen M-Saunen gemischter Betrieb.

