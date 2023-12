Schwimmen, Eislaufen und Saunieren in München – Die Öffnungszeiten an Weihnachten, Silvester und den Feiertagen

München – Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür und für viele Menschen in München ruht die Arbeit. An den Feiertagen um den Jahreswechsel stehen Ruhe und Entspannung hoch im Kurs, aber auch sportliche Betätigung ist gefragt.

Für Münchner, die Lust auf einen Besuch im Schwimmbad, in der Sauna oder ein Ausflug zum Eislaufen haben, öffnen die Stadtwerke München (SWM) die jeweiligen Einrichtungen.

Weihnachten, Silvester und Co.: Schwimmen, Eislaufen und Sauna in München - Öffnungszeiten an den Feiertagen

Weihnachten : Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind bis 14 Uhr geöffnet.

: Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind bis 14 Uhr geöffnet. 1. Weihnachtstag : Es gelten die für Montag üblichen Öffnungszeiten. Das Bad Forstenrieder Park hat am 1. Weihnachtstag bis 22 Uhr geöffnet.

: Es gelten die für Montag üblichen Öffnungszeiten. Das Bad Forstenrieder Park hat am 1. Weihnachtstag bis 22 Uhr geöffnet. 2. Weihnachtstag : Es gelten die für Dienstag üblichen Öffnungszeiten.

: Es gelten die für Dienstag üblichen Öffnungszeiten. Silvester : Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion haben an Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

: Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion haben an Silvester bis 14 Uhr geöffnet. Neujahr: Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion öffnen erst um 10 Uhr.

An gesetzlichen Feiertagen, an Heiligabend und Silvester ist in allen Saunen und Schwitzbädern gemischter Betrieb.

