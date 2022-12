Schwimmen, Sauna und Eislaufen in München ‒ Öffnungszeiten zu Weihnachten und Silvester

Von: Kristina Beck

Die Schwimmbäder und Saunen in München haben an Weihnachten und Silvester geöffnet. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Wohin an den Feiertagen in München? ‒ Öffnungszeiten der Schwimmbäder, Saunen und des Eislaufs an Weihnachten und Silvester

Die Zeit des Frierens und Rutschens scheint zwar erst mal vorbei, doch die Winter-Feiertage eignen sich auch bei wärmeren Temperaturen dazu, sich in Schwimmbädern oder auf dem Eis zu erholen.

Aktuell sind alle Hallenbäder sowie die Saunen im Nordbad, im Südbad, im Müller’schen Volksbad und in der Olympia-Schwimmhalle geöffnet. Das Dante-Winter-Warmfreibad sowie die anderen Saunen sind weiterhin geschlossen.

Sauna, Schwimmbad und Schlittschuh laufen: Öffnungszeiten an Weihnachten und Silvester

An gesetzlichen Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester ist in den Saunen und Schwitzbädern gemischter Betrieb.

Rund um Weihnachten und Silvester gelten diese Öffnungszeiten:



Heiligabend, Samstag, 24. Dezember: Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind bis 14 Uhr geöffnet.

Erster Weihnachtstag, Sonntag, 25. Dezember: Es gelten die für Sonntag üblichen Öffnungszeiten.

Zweiter Weihnachtstag, Montag, 26. Dezember: Es gelten die für Montag üblichen Öffnungszeiten.

Silvester, Samstag, 31. Dezember: Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind bis 14 Uhr geöffnet.

Neujahr, Sonntag, 1. Januar: Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion öffnen erst um 10 Uhr.

Alle Informationen zu den M-Bädern gibt es auf www.swm.de/baeder.

