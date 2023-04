Schyrenbad eröffnet wieder die Freibad-Saison 2023 in München ‒ Wann die anderen Schwimmbäder folgen

Von: Jonas Hönle

Das Schyrenbad eröffnet am 02. Mai die Freibad-Saison in München. (Symbolbild) © SWM

Das Schyrenbad eröffnet traditionell als ersten Freibad in München. Wann die anderen Schwimmbäder öffnen und alle Neuigkeiten zur Sommer-Saison 2023...

München ‒ Das Schyrenbad ist das älteste Freibad in München und eröffnet traditionell die Sommer-Saison - 2023 beginnt sie am 02. Mai um 7 Uhr. Das teilen die Stadtwerke München (SWM) am Dienstag mit.

Ab dann können Besucher wieder ihre Bahnen im Becken ziehen oder auf der Liegenwiese die Sonne und eventuell ein Eis oder Pommes genießen.

Freibad-Saison 2023 in München: Schyrenbad öffnet am 02. Mai - Wann anderen Schwimmbäder folgen

Die weiteren Freibäder öffnen jedoch erst ein wenig später - am 15. Mai. Das Westbad, Michaelibad, Prinzregentenbad, Ungererbad, das Naturbad Maria Einsiedel sowie das Dantebad werden dann auch wieder mit der regulären Wassertemperatur betrieben.

Nur das Bad Georgenschwaige bleibt wegen des Umbaus in ein CO2-neutrales Naturbad geschlossen.

Ab 2. Mai bekommt zudem das Michaeli-Hallenbad wieder die gewohnten Beckentemperaturen.

Neuigkeiten zur Sommer-Saison 2023 der SWM-Freibäder in München

Im Schyrenbad kann bereits zum Start in die Sommer-Saison das Frühschwimmer-Angebot angeboten werden: Ab 7 Uhr heißt es von Montag bis Freitag „Becken frei“ für alle, die gern mit einer Schwimm-Einheit in den Tag starten.

Zudem kommen Besucher nun in alle Hallen- und Freibäder in München mit dem digitalen Ticket - ohne Anstehen an der Kasse. Wie es funktioniert...

Und noch auf eine weitere Verlängerung können sich die Freibad-Fans freuen: „Eine Verlängerung der Badezeit am Abend ist ein vielfach geäußerter Kundenwunsch. Das wollen wir in den Freibädern in diesem Sommer möglich machen: Wetterabhängig sollen die Freibäder an heißen Tagen im Juni und Juli in die Abend-Verlängerung bis 21 Uhr gehe,“ sagen Nicole Gargitter und Clara Kronberger, SWM Bäderleitung.

Im Mai, August und September öffnen die Freibäder regulär Montag bis Donnerstag um 10 Uhr, am Freitag, Samstag und Sonntag um 9 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr.

Nach Beschluss des Stadtrats ist der Freibad-Eintritt 2023 für Kinder bis 12 Jahre wieder kostenlos.. Neben Kindern und Jugendlichen hat aber auch eine weitere Gruppe freien Eintritt zu dem Freibäder in München.

