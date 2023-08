E-Scooter in München geht in Flammen auf ‒ Einsatz für Feuerwehr in Bahnhofs-Unterführung

Von: Jonas Hönle

Ein E-Scooter ist in einer Unterführung am Bahnhof Solln in München in Flammen aufgegangen. (Symbolbild) © Arne Immanuel Bänsch/dpa

Feuerwehr-Einsatz: In der Unterführung an einem Bahnhof in München geriet ein E-Scooter plötzlich in Brand, als ein Mann auf dem Weg zum Zug war.

München / Solln ‒ Ein E-Scooter ist in München in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen.

E-Scooter in München in Flammen - Einsatz für Feuerwehr am Bahnhof Solln

Ein Mann war am Montagnachmittag mit dem Roller in der Unterführung am Bahnhof Solln auf dem Weg zum Zug, als das Fahrzeug plötzlich zu rauchen begann. Er legte es sofort zur Seite und rief den Notruf 112.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der E-Scooter bereits lichterloh.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach kurzer Zeit löschen, brachten den Roller ins Freie und kühlten ihn dort noch einige Zeit ab.

Da der Roller noch vor Besteigen des Zuges zu brennen begonnen hatte, gab es keinen Personenschaden zu beklagen, heißt es von der Feuerwehr.

Feuerwehr löscht brennenden E-Roller in Unterführung

Um den Brandrauch aus der Unterführung zu entfernen, setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter ein.

Die Feuerwehr kann den entstanden Schaden derzeit nicht beziffern, die Polizei ermittelt zu Brandursache.

