An den Seen in München: Ein Hoch an Ertrinkungsfällen ‒ aber mehr Menschen leisten Erste Hilfe

Von: Jonas Hönle

Wasserwacht Bilanz 2023: Mehr Zivilcourage an den Seen in und um München, aber auch mehr Ertrinkungsfälle. (Symbolbild) © Wasserwacht München

Die Wasserwacht zieht Bilanz zur Badesaison 2023 an den Seen in und um München: Mehr Menschen zeigen Zivilcourage, aber auch mehr Ertrinkungsfälle.

München ‒ Die Badesaison an den Seen in und um München ist vorbei und die Wasserwacht zieht eine positive Bilanz. Immer mehr Menschen zeigen Zivilcourage und leisten Erste Hilfe.

„Bei Badeunfällen zählt tatsächlich jede Sekunde. Umso wichtiger ist es, dass Menschen in Wassernot sofort gerettet werden. In diesem Jahr konnte Menschenleben dank aufmerksamer Passanten gerettet werden, die umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet haben,“ betont Kevin Hartung von der Wasserwacht München.

Drei Schwimmer haben eine leblose Person im Feldmochinger See gefunden. Die Passanten zogen den Mann ans Ufer, leisteten erste Hilfe und verständigten die Wasserwacht.

Bilanz der Wasserwacht München zur Badesaison - Menschen leisten mehr Erste Hilfe

Zudem gingen die Einsätze wegen vermissten Personen in und ums Wasser zurück. So wurde die Wasserwacht München 2023 insgesamt 16-mal wegen vermisster Personen alarmiert, im Vorjahr waren es 23.

Allerdings kam es zu einem traurigen Hoch von Ertrinkungsfällen - insgesamt 15 in der Badesaison 2023. Im Jahr zuvor waren es nur zwei.

Mehr Ertrinkungsfälle an den Seen in und um München

In 11 Fällen konnten die Patienten nach der Rettung durch die Wasserwacht oder Passanten entweder mit eigener Herz-Kreislauffunktion oder aber unter laufender Reanimation in eine Klinik transportiert werden.

Vier Personen konnten nur noch tot geborgen werden oder verstarben noch vor Ort nach erfolglosen Wiederbelebungsmaßnahmen.

Bei den Unfallopfern handelte es sich laut Wasserwacht überwiegend um ältere Personen, die zumeist alleine weitere Strecken schwammen.

Ein Schuh führte Badegäste am Riemer See in München auf die Spur: Sie entdeckten dann einen leblosen Senior im Wasser.

Hohen Anzahl an medizinischen Hilfeleistungen

Die Wasserwacht musste 2023 auch häufig ihr medizinisches Fachwissen und das nötige Equipment bereitstellen.

Insgesamt wurden die Einsatzkräfte über 770-mal alarmiert oder aufgesucht um Schnittverletzungen, Kreislaufbeschwerden und Co. zu behandeln. Rund 144-mal mussten Rettungsboote ausrücken und 30-mal kamen Rettungstaucher zum Einsatz.

So tragen die hierfür ausgebildeten Einsatzkräfte dazu bei, den Rettungsdienst zu entlasten. Überwiegend können die Patienten nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden.

Die Badesaison 2023 für die Wasserwacht München Die 790 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes leisteten in der Badesaison von Mai bis September 2023 insgesamt rund 41.000 Wachstunden an den neun Ortsgruppen in und um München.

