U-Bahn-Linien 3 und 6 in München für sieben Wochen unterbrochen ‒ wie die MVG die Ausfälle kompensieren will

Von: Daniela Borsutzky

Nach den Pfingstferien fährt am Goetheplatz in München für sieben Wochen keine U-Bahn. © privat

Die U-Bahn-Linien 3 und 6 in München fahren für sieben Wochen nicht zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz. So fährt der MVG-Schienenersatzverkehr mit Bus-Linien...

München ‒ Der Abschnitt Goetheplatz ‒ Sendlinger Tor ist eine der am stärksten genutzten Strecken im U-Bahn-Netz ‒ täglich fahren dort rund 700 Züge. Wie schon im vergangenen Jahr kommt es jetzt wieder zu Einschränkungen bei der U3 und U6, die für einen Zeitraum von sieben Wochen unterbrochen werden.

MVG tauscht Weichenanlage: U-Bahn-Linien 3 und 6 für sieben Wochen unterbrochen

Die MVG tauscht ab Montag, 12. Juni, eine Weichenanlage (siehe Kasten). Bis voraussichtlich Sonntag, 30. Juli, fahren dann keine Züge der beiden Linien zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz.

„Die Erfahrungen, die wir während der Weichenerneuerung an der Implerstraße gesammelt haben, sind in die Planung der Maßnahme am Sendlinger Tor eingeflossen“, erklärt MVG-Sprecher Maximilian Kaltner der Hallo-Redaktion.

So sei unter anderem die Nachfrage nach der Anbindung des Hauptbahnhofs ein wichtiger Erkenntnisgewinn gewesen. Daraus resultiere das jetzt umgesetzte Schienenersatzverkehr-Konzept mit zwei Linien zum Hauptbahnhof (siehe Infokasten).

U-Bahn-Linien 3 und 6 für sieben Wochen unterbrochen: Taktverdichtung für Buslinie 63

Im Bezirksausschuss Sendling-Westpark habe man im vergangenen Jahr beobachtet, dass während der Sperrung die Buslinie 63 verstärkt genutzt wird, um über die U-Bahn-Haltestelle Heimeranplatz in die Innenstadt zu kommen. Ein 5-Minuten-Takt sei sehr hilfreich gewesen, um das erhöhte Fahrgastaufkommen zu bewältigen.

Weil bislang nicht zu erfahren war, ob die Taktverdichtung erneut vorgesehen ist, beantragte der BA diese auf Initiative von Erich Utz (Linke) in seiner jüngsten Sitzung.

MVG-Sprecher Kaltner gibt Entwarnung: „Die Linie 63 wird heuer für die Dauer der Maßnahme tagsüber an Werktagen im Bereich Aidenbachstraße (bereits ab Stäblistraße) ‒ Heimeranplatz auf einen 5-Minuten-Takt in beiden Richtungen verstärkt.“

MVG tauscht Weichenanlage: Temporäre Station für MVG-Räder eingerichtet

Zudem wird es während der Sperrung eine temporäre Station für MVG-Räder an der Bushaltestelle der Linie 62 in Richtung Rotkreuzplatz an der Lindwurmstraße geben. Diese und die bestehenden Stationen im betreffenden Abschnitt würden priorisiert mit Fahrrädern bestückt.

Wie schon im vergangenen Jahr bei der Maßnahme an der Implerstraße werden die Radl laut Kaltner „ganz normal auszuleihen und zu bezahlen“ sein. Die Rückgabe an einer dieser Stationen wird allerdings ‒ wie immer ‒ mit Freiminuten belohnt.

Weichenwechsel Der U-Bahnhof Sendlinger Tor wurde 1971 eröffnet, seitdem fahren dort die Linien U3 und U6. 1980 wurde dann die zweite Bahnsteigebene eingeweiht, auf der heute die Linien U1, U2, U7 und U8 verkehren. Am südlichen Bahnhofskopf auf der Ebene der U3/U6 befindet sich eine Wendeanlage. Von hier aus setzen beispielsweise Verstärkerzüge für Großveranstaltungen ein. Auch im Störungsfall können Züge abgestellt oder gewendet werden. Der tägliche Betrieb hat nach gut 50 Jahren Spuren hinterlassen, daher wird die Anlage komplett erneuert: Drei Weichen und die dazugehörigen Gleiskreuzungen, Schienen und Schwellen sowie circa 600 Tonnen Schotter werden getauscht. Ebenso rund zwei Kilometer Stromschienen. Daneben findet eine elektronische Sanierung statt, und Hintergleisfassaden werden auf Vordermann gebracht.

MVG richtet Schienenersatzverkehr mit Bus-Linien ein

Zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz fährt der Schienenersatzverkehr als Bus-Linie U3. Zu Fuß dauert die etwa 800 Meter lange Strecke rund 10 Minuten.

Die Bus-Linie X3 fährt zwischen Hauptbahnhof und Goetheplatz. Der Ersatzbus U6 verkehrt als Ringlinie auf dem Weg „Sendlinger Tor – Goetheplatz – Poccistraße – Implerstraße – Tumblingerstraße – Goetheplatz – Sendlinger Tor“.

Die Bus-Linie X6 fährt als Ringlinie zwischen „Hauptbahnhof Süd – Goetheplatz – Poccistraße – Implerstraße – Tumblingerstraße – Goetheplatz – Hauptbahnhof Süd“.

Übersicht des gesperrten Abschnitts mit Pendelzug und Ersatzbuslinien. © MVG

