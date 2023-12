Neues Sendlinger Tor in München: Geschäfte in U-Bahnhof eröffnet – Arbeiten aber noch nicht abgeschlossen

Von: Benedikt Strobach

OB Dieter Reiter und MVG-Chef Ingo Wortmann eröffneten den sanierten U-Bahnhof Sendlinger Tor per Knopfdruck. Der OB betonte dabei, dass er zwar lieber die Wiesn eröffne, dieses Projekt für die Münchner nach knapp sieben Jahren Bauzeit aber erfreulicher wäre. © Benedikt Strobach

Im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Sendlinger Tor in München haben nun mehrere Geschäfte geöffnet – die Station selbst wird aber erst 2024 fertig.

München – „Geduld“ – das habe München nach sieben Jahren Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor laut OB Dieter Reiter (SPD) bewiesen. Obwohl die Arbeiten dort erst 2024 fertig werden, wurde die Station nun offiziell eröffnet – mit neuen Angeboten.

Im Zwischengeschoss sind wieder verschiedene Geschäfte eingezogen. Ein Blumenladen, Imbisse und Bäcker, Drogerie und Dienstleister: Insgesamt 13 Läden stehen zur Auswahl.

Geschäfte im U-Bahnhof Sendlinger Tor in München eröffnet

Die Sanierung des 50 Jahre alten U-Bahnhofs sei laut Reiter „dringend erforderlich“ gewesen. „Das Sendlinger Tor ist einer der zentralen Verkehrsknotenpunkte in München. Hier steigen täglich etwa 200.000 Menschen um.“

Für MVG-Chef Ingo Wortmann erfreulich: Dass die 2017 anvisierten Kosten von 150 Millionen Euro nur um „weniger als zehn Prozent“ auf 160 Millionen gestiegen sind.

Schön sei auch, dass durch neue Direktverbindungen zwischen Oberfläche und U1/U2-Ebene – wie Aufzüge und Treppen in neuen Gebäudeteilen – mehr Platz und zusätzliche Wege für Fahrgäste geschaffen wurden.

Arbeiten gehen 2024 weiter - auch an weiteren U-Bahnhöfen

Wortmann und Reiter kündigten an, dass in Zukunft weitere U-Bahnhöfe saniert werden müssten. Der MVG-Chef nannte in der Hinsicht etwa den Odeonsplatz.

2024 werden am Sendlinger Tor noch Restarbeiten an den Fassaden erledigt. Außerdem würden laut MVG erst dann die Aufgänge zur Blumenstraße und zur Kreissparkasse fertig. Auch an der Oberfläche stünden noch Arbeiten an.

