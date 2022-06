Sendlinger-Tor-Platz in München: 18- und 40-Jährige sexuell belästigt - Polizei kann schnell eingreifen

Von: Marco Litzlbauer

Am Wochenende hat ein 26-Jähriger mindestens zwei Frauen am Sendlinger-Tor-Platz sexuell belästigt. © Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch

Die Hitze wohl zu Kopf gestiegen: Am Wochenende hat ein 26-Jähriger mindestens zwei Frauen am Sendlinger-Tor-Platz sexuell belästigt. Die Hintergründe...

Am Samstag, 11. Juni, hat sich eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 19 Uhr im Bereich des Sendlinger-Tor-Platzes aufgehalten. Dort trat ein zunächst unbekannter Mann an sie heran und berührte sie in der Folge unsittlich.

Aufgrund dieses Vorfalls verständigte eine Bekannte der 18-Jährigen, welche die Tathandlung wahrgenommen hatte, den Polizeinotruf 110.

Sexuelle Belästigung am Sendlinger Tor: 26-Jähriger kann in der Nähe des Tatorts festgenommen werden

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger, mit Wohnsitz im Landkreis Freising, noch in direkter Nähe zum Tatort festgenommen werden.

Noch im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort begab sich eine 40-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach zu den eingesetzten Polizeibeamten und teilte mit, dass sie gegen 18:00 Uhr ebenfalls durch den Tatverdächtigen unsittlich berührt worden war.

Sexuelle Belästigung am Sendlinger Tor: 26-Jährigen erwartet Anzeige, Kommissariat 15 ermittelt

Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen aufgrund sexueller Belästigung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

