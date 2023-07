Senior mit starker Demenz wird öfter Opfer von Betrügern ‒ Münchner Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche

Von: Jonas Hönle

Ein Senior in München wurde von Betrüger öfters um Geld gebracht. Die Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die Polizei München erwischte zwei Jugendliche in der Wohnung eines stark dementen Rentners und ermittelt gegen sie wegen Betruges.

München / Aubing ‒ Die Münchner Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen des Betruges eines stark dementen Senior. Der über 70-Jährige wurde anscheinend schon in der Vergangenheit öfter Opfer von Betrügern.

Betrüger haben es auf Senior mit Demenz abgesehen - Polizei in München schnappt Jugendliche

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag, dass sich zwei Personen in der Wohnung des Rentners in Aubing aufhalten und ihn um Geld betrügen würden. Der Mann leidet an starker Demenz.

Vor Ort traf eine Streife auf zwei Jugendliche, einen 14-Jährigen und eine 18-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Bei den Ermittlungen gaben Nachbarn an, dass bereits seit mehreren Monaten immer wieder fremde Personen bei dem über 70-Jährigen vorbeischauten und unter der Angabe verschiedener Gründe Geld erhielten.

Münchner schon öfters um Geld gebracht - Polizei ermittelt

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau und den Jungen ein. Sie wurden aus der Wohnung gebracht und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Da es in der Vergangenheit bereits zu mehreren gleichgelagerten Fällen mit dem über 70-Jährigen kam, prüft die Münchner Kriminalpolizei mögliche Zusammenhänge.

