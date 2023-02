Sexuelle Belästigung im Schwimmbad: Senior begrapscht Mädchen (12) im Wasser ‒ Polizei München ermittelt

Von: Jonas Hönle

Ein Senior begrapschte ein 12-jähriges Mädchen im Schwimmbad. Die Polizei München ermittelt wegen sexueller Belästigung. (Symbolbild) © Symbolbild: picture alliance / dpa

Die Polizei München ermittelt gegen einen 79-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung. Der Senior begrapschte ein Mädchen (12) in einem Schwimmbad.

München / Unterschleißheim ‒ Die Polizei München hat einen 79-jährigen Mann festgenommen und ermittelt gegen ihn wegen sexueller Belästigung. Der Senior hatte ein 12-jähriges Mädchen in einem Schwimmbad mehrfach unsittlich an verschiedenen Körperstellen berührt.

Das Mädchen war am 11. Januar mit ihrer Freundin (11 Jahre alt) in dem Schwimmbad in Unterschleißheim. Während des Schwimmens begrapschte der Mann die 12-Jährige mehrfach im Wasser, berichte die Polizei München.

Zuhause vertraute sich das Mädchen ihren Eltern an, die daraufhin Anzeige bei der Polizei erstatteten.

Am Dienstag erkannte ein Schwimmbad-Mitarbeiter den vermeintlichen 79-jährigen Täter wieder. Die Polizei nahmen den Senior aus dem Landkreis München daraufhin fest. Nach einer Anzeige wegen sexueller Belästigung kam er wieder auf freien Fuß.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

