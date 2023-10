Seniorin stirbt nach Unfall in München im Krankenhaus ‒ Polizei kann Identität klären

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Polizei sucht Zeugen für den tödlichen Unfall auf Höhe des Lerchenauer Sees. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Ein Mann erfasst auf der Lassallestraße in München mit seinem Wagen eine Fußgängerin. Die Frau stirbt im Krankenhaus. Ihre Identität ist nun geklärt.

Update: 23. Oktober

Nach tödlichen Unfall in München - Polizei kann Identität der verstorbenen Seniorin klären

München / Feldmoching ‒ Nach einem Unfall an der Lassallestraße in Feldmoching starb eine Seniorin im Krankenhaus. Die Frau betrat am Samstagabend die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst.

Laut Polizei ist die Identität der Verstorbenen nun geklärt. Am Sonntag meldeten Angehörige eine 89-jährige Münchnerin als vermisst. Die Ermittler konnten einen Zusammenhang zwischen dieser Vermissung und dem tödlichen Unfall herstellen.

Somit konnte die Verstorbene als die 89-Jährige identifiziert werden.

---------------------------------------------

Seniorin bei Unfall in Feldmoching tödlich verletzt

Erstmeldung: 22. Oktober

Feldmoching - Ein 38-Jähriger Dachauer ist am Samstag gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Lassallestraße in Richtung Moosach unterwegs gewesen. Auf Höhe des Lerchenauer Sees betrat eine bisher ungekannte Frau die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau mit seinem Wagen.

Durch den Zusammenstoß wurde diese schwer verletzt. Nach einer medizinischen Behandlung vor Ort brachte sie der Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus. Dort erlag sie später ihren Verletzungen. Der 38-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt, sein Wagen wurde schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall am Lerchenauer See Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallopfer machen kann, soll sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, unter Telefon 089/6216-3322 in Verbindung setzen. Die Frau war etwa 80 Jahre alt, hatte kurze Haare und eine kräftige Statur. Sie trug einen blau-schwarzen Pullover, eine beige-braune Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen orangenen Schal.

