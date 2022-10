München: Einbruchsserie im gesamten Stadtgebiet ‒ Polizei sucht Zeugen

Einbruchsserie in München

+ © dpa/Silas Stein Eine Serie an Einbrüchen beschäftigt derzeit die Polizei München. In den vergangenen zwei Wochen sind Unbekannte in Wohnungen und Häuser im gesamten Stadtgebiet eingedrungen. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Im gesamten Stadtgebiet München wurden diverse Einbrüche gemeldet. Gestohlen wurden hauptsächlich Schmuck und Geld. Polizei sucht nach Zeugen.

Allach, Bogenhausen, Schwabing ‒ über das gesamte Stadtgebiet haben sich Unbekannte Zugang zu Wohnungen und Einfamilienhäuser verschafft. Sie entwendeten Schmuck, Geld und andere Gegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei den Einbrüchen wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt in vier Fällen und hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Fall 1 ‒ Allach

Im Zeitraum Samstag, 01.10.2022 bis Dienstag 04.10.2022, ereignete sich im Bereich Allach ein Einbruch in ein Einfamilienhaus durch einen oder mehrere unbekannte Täter. Diese drangen über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck in derzeit noch unbekannter Höhe.

Nach den ersten Ermittlungen waren keine Anwohner zur Tatzeit im Haus.



Zeugenaufruf zu Fall 1

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Allach Storchenweg, Docenstraße, Ludwigsfelder Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2 ‒ Schwabing

Am Samstag, 08.10.2022, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich in Schwabing ein Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung. Zwei unbekannte, weibliche Täterinnen verschafften sich Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Wohnungsinhaber kam zurück und traf die beiden Täterinnen im Treppenhaus an. Verspätet bemerkte er den Einbruch und informierte die Polizei.



Zeugenaufruf zu Fall 2

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schwabing Kaiserstraße, Friedrichstraße, Hohenzollernstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Fall 3 ‒ Bogenhausen

Am Samstag, 08.10.2022, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ereignete sich ein Wohnungseinbruchdiebstahl in Bogenhausen. Hierbei wurde Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Die Bewohner alarmierten nach der Tat den Polizeinotruf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.



Zeugenaufruf zu Fall 3

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bogenhausen Scheinerstraße, Ebersberger Straße, Laplacestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 4 ‒ Bogenhausen

Am Samstag, 08.10.2022, zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr in Schwabing ein Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung. Der oder die unbekannten Täter entwendeten hierbei Stehlgut in Höhe von mehreren tausend Euro.



Zeugenaufruf zu Fall 4

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schwabing Fallmerayerstraße, Belgradstraße, Destouchesstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

